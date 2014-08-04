На пешеходном переходе сбили двух детей

Водитель утверждает, что девочки неожиданно выбежали на дорогу. Однако очевидцы, которые также переходили улицу, сообщили, что мужчина во время движения разговаривал по телефону. Стаж водителя за рулем 14 лет, за это время он четыре раза привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам.