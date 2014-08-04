На пешеходном переходе сбили двух детей

Рядом с пешеходным переходом расположен «лежачий полицейский». Дорожная разметка на переходе имеется, но она требует обновления. ГИБДД уже выдала соответствующее предписание дорожным службам.
Кроме стандартных знаков, пешеходный переход на минувшей неделе был оборудован специальным сигнальным комплексом, предусматривающим над проезжей частью дублирующие дорожные знаки и светофор, начинающий мигать при появлении пешехода на переходе. Светофор будет подключен в ближайшее время.
Водитель утверждает, что девочки неожиданно выбежали на дорогу. Однако очевидцы, которые также переходили улицу, сообщили, что мужчина во время движения разговаривал по телефону. Стаж водителя за рулем 14 лет, за это время он четыре раза привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходам.
К счастью, дети не получили тяжелых травм, у одной девочки ссадина плеча, вторая получила ушиб поясницы.
С начала года на пешеходных переходах Тюменской области под колеса автомобилей попали 24 ребенка, большинство наездов на детей на пешеходных переходах произошло на улицах областного центра, сообщает областное УГИБДД.