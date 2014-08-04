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Мокрые майки и потоки воды: водная битва в центре города

4 августа 2014, 10:15
На площади Борцов Революции в это воскресенье практически не осталось сухого места: несколько сотен школьников вышли на водную битву.
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Дети

Ребята, среди которых были по большей части школьники, разделились на две команды: белые и фиолетовые, и по команде организатора ринулись в бой. Кто-то вооружился водяными пистолетами или автоматами, другие посчитали, что нужно оружие помощнее — и принесли с собой 5-литровые бутылки и ведра. После того, как все запасы воды заканчивались, народ устремлялся к фонтану или надувному бассейну, чтобы запастись новыми «снарядами».

Через несколько минут на участниках не осталось сухого места, но они, кажется, были только рады этому: теплая погода наконец-то установилась, и нужно наслаждаться летом по максимуму.

Это вторая организованная водная битва, которая проходит в Тюмени этим летом.

Видео Сергея Шарапова, фото: vk.com/vodnayabitvatyumen2014

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