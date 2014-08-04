Мокрые майки и потоки воды: водная битва в центре города

Ребята, среди которых были по большей части школьники, разделились на две команды: белые и фиолетовые, и по команде организатора ринулись в бой. Кто-то вооружился водяными пистолетами или автоматами, другие посчитали, что нужно оружие помощнее — и принесли с собой 5-литровые бутылки и ведра. После того, как все запасы воды заканчивались, народ устремлялся к фонтану или надувному бассейну, чтобы запастись новыми «снарядами».