nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Масштабные сборы «запасников» пройдут в Тюмени

4 августа 2014, 15:01
Масштабный сбор военнообязанных, пребывающих в запасе, пройдет в Тюмени в августе—октябре 2014 года. Подготовка по основным воинским специальностям будет проходить в течение двух месяцев в воинских частях и подразделениях.

«Военные сборы происходят ежегодно, просто может быть не в таком масштабе. Ведь если мы не будем держать в готовности наш мобилизационный резерв, то, кто будет защищать наши границы», — отметили Министерстве обороны Российской Федерации. Сколько тысяч человек из Тюменской области отправится на сборы, в ведомстве отказались комментировать.

«Запасников» будут знакомить с новыми и модернизированными образцами оружия, военной и специальной техники. Тренировки пройдут и в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2014». Об этом пишет «РИА Новости».

Среди указанных воинских специальностей — специалисты войск связи, ракетных войск и артиллерии, мотострелковых, береговых войск ВМФ, понтонно-мостовых, железнодорожных и инженерных подразделений, а также подразделений материально-технического обеспечения.

Собеседник NashGorod. Ru также добавил, что военные комиссариаты каждого округа подготовлены и работодатели предупреждены. «Военнообязанные будут получать оклад с учетом среднего заработка, это около 40–45 тысяч рублей. Кроме того, им предоставят денежные выплаты на командировочные расходы при проезде от военного комиссариата к месту проведения военных сборов и обратно, продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатное получение медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: news.rambler.ru

#Новости#Минобороны#Военные сборы#Тюменская область#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25