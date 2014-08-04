Масштабные сборы «запасников» пройдут в Тюмени

«Военные сборы происходят ежегодно, просто может быть не в таком масштабе. Ведь если мы не будем держать в готовности наш мобилизационный резерв, то, кто будет защищать наши границы», — отметили Министерстве обороны Российской Федерации. Сколько тысяч человек из Тюменской области отправится на сборы, в ведомстве отказались комментировать.
«Запасников» будут знакомить с новыми и модернизированными образцами оружия, военной и специальной техники. Тренировки пройдут и в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2014». Об этом пишет «РИА Новости».
Среди указанных воинских специальностей — специалисты войск связи, ракетных войск и артиллерии, мотострелковых, береговых войск ВМФ, понтонно-мостовых, железнодорожных и инженерных подразделений, а также подразделений материально-технического обеспечения.
Собеседник NashGorod. Ru также добавил, что военные комиссариаты каждого округа подготовлены и работодатели предупреждены. «Военнообязанные будут получать оклад с учетом среднего заработка, это около 40–45 тысяч рублей. Кроме того, им предоставят денежные выплаты на командировочные расходы при проезде от военного комиссариата к месту проведения военных сборов и обратно, продовольственное и вещевое обеспечение, бесплатное получение медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото: news.rambler.ru