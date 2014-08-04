Масштабные сборы «запасников» пройдут в Тюмени

«Военные сборы происходят ежегодно, просто может быть не в таком масштабе. Ведь если мы не будем держать в готовности наш мобилизационный резерв, то, кто будет защищать наши границы», — отметили Министерстве обороны Российской Федерации. Сколько тысяч человек из Тюменской области отправится на сборы, в ведомстве отказались комментировать.