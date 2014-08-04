Кражу автономеров приравняли к уголовным преступлениям

Как пишет «Лента», Уголовный кодекс пополнился статьей 325.1, которая наказывает за «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления». Если такие мотивы будут доказаны судом, то похитителю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года, или лишение свободы на тот же срок.