Кражу автономеров приравняли к уголовным преступлениям

Как пишет «Лента», Уголовный кодекс пополнился статьей 325.1, которая наказывает за «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления». Если такие мотивы будут доказаны судом, то похитителю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года, или лишение свободы на тот же срок.
Если же номера похитила целая группа злоумышленников, да еще и по предварительному сговору, то сумма штрафа увеличивается до 300 тысяч рублей. Так же суд может отправить похитителей номеров на два года исправительных работ или на четыре года в колонию.
В Кодексе об административных правонарушениях также появилась новая статья 19.37. Она предусмотрена для тех похитителей, кто снял чужие номера, не имея иных мотивов, кроме хулиганских побуждений. Для таких хулиганов предусмотрен административный арест на срок до 15 суток или штраф от двух до пяти тысяч рублей.
Ранее ни в одном из кодексов специальной статьи для похитителей автомобильных номеров не было. В зависимости от обстоятельств дела злоумышленников судили за кражу, вымогательство, мошенничество или за хулиганство. Максимальная санкция по этим статьям — пять лет лишения свободы.