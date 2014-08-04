Гуманитарную помощь для украинцев соберут на Обороне

Прием гуманитарной помощи будет также организован в выходные дни по адресу: ул. Карла Маркса, 123 (Областной геронтологический центр). Справки по телефону: (3452) 51-77-05. Организаторы просят не оставаться равнодушными к чужой беде и оказать посильную помощь.