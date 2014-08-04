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Гуманитарную помощь для украинцев соберут на Обороне

4 августа 2014, 16:54
Передвижные пункты сбора гуманитарной помощи для граждан Украины будут работать в районе Дома обороны и рынка «Маяк» 5 и 6 августа.
Сюжет
Тюмень

По ул. Белинского, 5а (парковка у детского сада № 156 «Теремок» со стороны ул. Таврической) Областной центр реабилитации инвалидов организует сбор вещей вынужденным переселенцам из Украины. Пункт приема будет работать 5 августа с 18 до 19 часов.

6 августа оперативный штаб по оказанию помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию своей страны, будет работать на стоянке рынка «Маяк» по ул. Восстания, 2 с 17 до 20 часов.

В настоящее время имеется высокая потребность в следующих товарах первой необходимости:

— матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, полотенца. Мужская, женская, детская одежда (в том числе белье, носки, колготки);

— мужская, женская, детская обувь (особенно мужская обувь);

— продукты питания длительного хранения (мука, сахар, чай, кофе, крупы, макаронные изделия, печенье, консервы и др.); — детское питание;

— продукты в вакуумной упаковке;

— гигиенические принадлежности (мыло, зубная паста, шампунь, памперсы, предметы личной гигиены);

— моющие средства (стиральный порошок, чистящие средства);

— электробытовая техника (чайники, микроволновые печи и др.);

— кухонная и столовая посуда;

— одноразовая посуда (стаканы с крышкой, контейнеры для пищевых продуктов, ложки, вилки, ножи и др.) — ежедневно до 2 тысяч единиц каждого наименования;

— канцелярские товары (ручки, тетради, карандаши и др.), школьные портфели;

— детские игры и игрушки (кроме мягких);

— галантерейные товары (ножницы, нитки, иголки, зонтики, дождевики и др.).Одежда и обувь принимаются новыми или в хорошем состоянии.

Прием гуманитарной помощи будет также организован в выходные дни по адресу: ул. Карла Маркса, 123 (Областной геронтологический центр). Справки по телефону: (3452) 51-77-05. Организаторы просят не оставаться равнодушными к чужой беде и оказать посильную помощь.

Фото: old.yarreg.ru

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