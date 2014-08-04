ФК «Тюмень» проиграл «Крыльям Советов»

«И мы, и „Крылья“ — дебютанты ФНЛ, Однако задачи у нас все-таки разные. У нас нет другого выхода, только выходить на каждый матч и надеяться на результат, пытаться показывать качественный футбол. Что касается сегодняшней игры, то поздравляю „Крылья“ с победой. Мы допустили больше ошибок, а хозяева ими воспользовались. Если бы повезло чуть-чуть больше, то могли бы зацепиться за очки. Но, увы, не удалось. Будем продолжать работать, исправлять ошибки и совершенствовать игру», — приводит слова главного тренера ФК «Тюмень» Константина Галкина сайт «Крыльев Советов».