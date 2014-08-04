ФК «Тюмень» проиграл «Крыльям Советов»

Футбольный клуб «Тюмень» потерпел поражение в поединке с командой «Крылья Советов». Матч, закончившийся со счетом 2:1, прошел 3 августа на самарском стадионе «Металлург».
Несмотря на финальный счет, нельзя сказать, чтобы тюменцы робели на чужом стадионе: черно-белые достаточно уверенно шли в атаку. Однако местами подопечным Константина Галкина не хватало точности, местами — удачи, и мячи тюменцев пролетали мимо ворот «Крыльев». Хозяева при этом не терялись. Первый мяч в ворота «Тюмени» был забит на 12 минуте, а в самом начале второго тайма «Крылья Советов» увеличили преимущество. Отставание от хозяев смог сократить тюменский нападающий Дмитрий Зарва, но победа все равно осталась за самарцами.
«И мы, и „Крылья“ — дебютанты ФНЛ, Однако задачи у нас все-таки разные. У нас нет другого выхода, только выходить на каждый матч и надеяться на результат, пытаться показывать качественный футбол. Что касается сегодняшней игры, то поздравляю „Крылья“ с победой. Мы допустили больше ошибок, а хозяева ими воспользовались. Если бы повезло чуть-чуть больше, то могли бы зацепиться за очки. Но, увы, не удалось. Будем продолжать работать, исправлять ошибки и совершенствовать игру», — приводит слова главного тренера ФК «Тюмень» Константина Галкина сайт «Крыльев Советов».
Отметим, что это был пятый матч «Тюмени» в рамках ФНЛ. Сейчас черно-белый занимают десятую строчку турнирной таблицы.