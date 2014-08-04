«Фаст-фуд вредит вашему здоровью» — напишут на упаковках

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому по аналогии с надписями на упаковках сигарет предлагается информировать граждан о вреде употребления продуктов быстрого питания. Как пояснил один из авторов документа Ярослав Нилов, на упаковках можно написать о том, что чрезмерное употребление фастуда вредит здоровью или может привести к ожирению и повреждению внутренних органов. Кроме того, устрашающие картинки продемонстрировали бы визуально, к каким последствиям приводит чрезмерное употребление продуктов питания формата фастфуд.
«Я бы посоветовал депутатам от частностей перейти к глобальной проблеме — фактического отсутствия продовольственной безопасности в нашей стране Давайте внесем для начала в закон о торговой деятельности положение, обязывающее торговые сети иметь в своем ассортименте не менее 50% товаров отечественных производителей, предоставив им режим наибольшего благоприятствования», — сказал Слепак, которого цитирует пресс-служба ОП. Об этом пишет «РИА Новости».
По его словам, до 80% товаров на полках российских торговых сетей представляют «зачастую недобросовестные иностранные компании, что и подтверждают последние проверки Россельхознадзора, в то время как наши отечественные производители подвергаются дискриминации».
По мнению Слепака, необходимо пересмотреть требования законодательства в сфере общественного питания и торговли, которое запрещает проверку бизнеса чаще, чем один раз в три года. Нужно определить критерии потенциальной опасности, связанной с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отметил он.
Кроме того, необходимо пересмотреть норму, согласно которой за продажу товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека, грозит лишь административный штраф, считает Слепак.
Фото: newsradio.com.ua