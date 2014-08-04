«Фаст-фуд вредит вашему здоровью» — напишут на упаковках

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому по аналогии с надписями на упаковках сигарет предлагается информировать граждан о вреде употребления продуктов быстрого питания. Как пояснил один из авторов документа Ярослав Нилов, на упаковках можно написать о том, что чрезмерное употребление фастуда вредит здоровью или может привести к ожирению и повреждению внутренних органов. Кроме того, устрашающие картинки продемонстрировали бы визуально, к каким последствиям приводит чрезмерное употребление продуктов питания формата фастфуд.