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«Фаст-фуд вредит вашему здоровью» — напишут на упаковках

4 августа 2014, 15:56
Борьба с вредными и некачественными продуктами питания не должна сводиться только к частностям в виде устрашающих картинок на фастфуде, необходимо проводить масштабную политику продовольственной безопасности, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак.
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Тюмень

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому по аналогии с надписями на упаковках сигарет предлагается информировать граждан о вреде употребления продуктов быстрого питания. Как пояснил один из авторов документа Ярослав Нилов, на упаковках можно написать о том, что чрезмерное употребление фастуда вредит здоровью или может привести к ожирению и повреждению внутренних органов. Кроме того, устрашающие картинки продемонстрировали бы визуально, к каким последствиям приводит чрезмерное употребление продуктов питания формата фастфуд.

«Я бы посоветовал депутатам от частностей перейти к глобальной проблеме — фактического отсутствия продовольственной безопасности в нашей стране Давайте внесем для начала в закон о торговой деятельности положение, обязывающее торговые сети иметь в своем ассортименте не менее 50% товаров отечественных производителей, предоставив им режим наибольшего благоприятствования», — сказал Слепак, которого цитирует пресс-служба ОП. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, до 80% товаров на полках российских торговых сетей представляют «зачастую недобросовестные иностранные компании, что и подтверждают последние проверки Россельхознадзора, в то время как наши отечественные производители подвергаются дискриминации».

По мнению Слепака, необходимо пересмотреть требования законодательства в сфере общественного питания и торговли, которое запрещает проверку бизнеса чаще, чем один раз в три года. Нужно определить критерии потенциальной опасности, связанной с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отметил он.

Кроме того, необходимо пересмотреть норму, согласно которой за продажу товаров, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека, грозит лишь административный штраф, считает Слепак.

Фото: newsradio.com.ua

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