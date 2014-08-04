Автобусные полосы на Широтной и Пермякова запустят 11 августа

Ставший неожиданным для всех ремонт путепровода на Пермякова сделали, чтобы подготовиться к запуску автобусных полос в микрорайонах. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-тура журналистам директор «Тюменьгортранса» Алексей Санник.
Напомним, что запустить выделенку на улице Широтной обещали еще в июле. Сегодня была названа другая, уже более точная дата — 11 августа.
Как пояснил Алексей Олегович, автобусная полоса будет тянуться по улице Широтной от ТЭЦ-2 до Пермякова, по Пермякова в прямом и обратном направлении на участке от Широтной до 30 лет Победы, а также по улице Республики от Пермякова до Максима Горького в обоих направлениях.
«В рамках реализации этого проекта МКУ „Тюменьгортранс“ разработаны различные варианты режимов светофорных объектов, которые будут введены совместно с запуском этой полосы. К 11 августа на всем протяжении выделенки должна быть нанесена горизонтальная разметка, буква „А“ и развешаны знаки над проезжей частью», — добавил глава «Тюменьгортранса».
Отметим, что на самом путепроводе отдельной автобусной полосы не будет.
Первое время на полосах для общественного транспорта станут дежурить сотрудники ГИБДД, которые будут предупреждать о том, что заезжать сюда нельзя. В будущем над автобусной полосой появятся камеры фото- и видеофиксации нарушений.
В связи с нововведением будет скорректировано расписание. «Мы предполагаем, что скорость движения общественного транспорта на этом участке увеличится до 50%. Естественно, это повлияет на количество рейсов, на регулярность и качество пассажирских перевозок. На то, чтобы понять, как именно отрегулировать движение, нам потребуется около одной-двух недель.
Время прохождения участка улицы Широтной от ТЭЦ-2 до Пермякова на автобусе сократится примерно на 40%. Мы уверены, что часть автомобилистов, которые ездят только из дома на работу и с работы домой, пересядут на автобусы. Ведь это гораздо выгоднее, чем поездка на личном автомобиле. Мы даже зарезервировали некоторое количество транспортных средств, чтобы в случае чего увеличить число машин на линии для увеличения пассажиропотока», — сказал в конце встречи Алексей Санник.
43 маршрута будут двигаться по выделенной полосе
643 — общее число автобусов на этих маршрутах
15 секунд — интервал движения автобусов по маршруту полосы «А» в часы пик
1 минута 30 секунд — интервал движения автобусов по маршруту полосы «А» в остальное время
От 18 до 120 человек перевозит каждый автобус
1–1,5 — человека по статистике приходится на одни легковой автомобиль.
Как введение полосы А изменит дорожную обстановку:
Утром:
Вечером: