Автобусные полосы на Широтной и Пермякова запустят 11 августа

Время прохождения участка улицы Широтной от ТЭЦ-2 до Пермякова на автобусе сократится примерно на 40%. Мы уверены, что часть автомобилистов, которые ездят только из дома на работу и с работы домой, пересядут на автобусы. Ведь это гораздо выгоднее, чем поездка на личном автомобиле. Мы даже зарезервировали некоторое количество транспортных средств, чтобы в случае чего увеличить число машин на линии для увеличения пассажиропотока», — сказал в конце встречи Алексей Санник.