76-летняя преподавательница осуждена за взятку

Студентка первого курса государственного аграрного университета Северного Зауралья болела в период с сентября по декабрь 2013 года и пропустила много занятий. В связи с этим ей продлили сессию до 15 марта 2014 года. Девушке предстояло, в том числе, сдать и экзамен по химии. По версии следствия, преподавательница кафедры общей химии Р. потребовала от студентки 20 тысяч рублей за отличную отметку по предмету, дав понять, что без денег ей экзамен не сдать.