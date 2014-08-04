76-летняя преподавательница осуждена за взятку

В Тюмени осуждена преподавательница, потребовавшая от студентки 20 тысяч рублей за пятерку на экзамене. 76-летняя Нина Р. признана виновной по ч.1 ст. 290 (получение взятки) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Студентка первого курса государственного аграрного университета Северного Зауралья болела в период с сентября по декабрь 2013 года и пропустила много занятий. В связи с этим ей продлили сессию до 15 марта 2014 года. Девушке предстояло, в том числе, сдать и экзамен по химии. По версии следствия, преподавательница кафедры общей химии Р. потребовала от студентки 20 тысяч рублей за отличную отметку по предмету, дав понять, что без денег ей экзамен не сдать.
Девушка, сдавшая другие экзамены на «отлично», платить мзду не согласилась. Она обратилась в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Тюменской области с заявлением о вымогательстве взятки.
«4 марта текущего года в целях изобличения преподавательницы девушке вручили деньги и спецсредство для аудио и видеофиксации передачи взятки. В сопровождении оперативника она прибыла в университет, где в аудитории передала деньги Р., а та за это поставила в зачетную книжку отметку „отлично“. После этого преподавательница была задержана, а полученные деньги изъяты», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Суд назначил Р. штраф в размере 550 тысяч рублей и на два года лишил ее права заниматься преподавательской деятельностью.