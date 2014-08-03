Жители двух домов в Антипино получили детскую площадку

Жители двора домов № 6 и 8 по улице Пушкина получили детскую площадку с песочницей, качелями и спортивным оборудованием. Планом мероприятий по благоустройству на 2014 год были не предусмотрены работы по установке малых архитектурных форм, но их подарила жителям компания «Элитспорт» в честь Дня города.