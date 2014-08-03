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Жители двух домов в Антипино получили детскую площадку

3 августа 2014, 14:52
На бывшей улице Ленинградской поселка Антипино, а ныне на улице Пушкина жилого района Антипино обустроили детскую площадку.

Жители двора домов № 6 и 8 по улице Пушкина получили детскую площадку с песочницей, качелями и спортивным оборудованием. Планом мероприятий по благоустройству на 2014 год были не предусмотрены работы по установке малых архитектурных форм, но их подарила жителям компания «Элитспорт» в честь Дня города.

Попросили благоустроить эту площадку главу администрации города Тюмени Александра Моора в феврале 2014 года. И в июле просьба жителей была исполнена, сообщает управа Ленинского административного округа.

#Новости#Благоустройство#Управа Ленинского округа#Тюмень#Ирина#Общество
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