Пустят автобус из «Рощино» до Тобольска

Стоимость проезда из Рощино до Тобольска — 600 рублей, обратный билет обойдется в такую же сумму, рассказали NashGorod.ru на автовокзале Тобольска. Пока по этому маршруту будет ходить микроавтобус, затем будут ориентироваться по востребованности рейса.