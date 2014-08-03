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Пустят автобус из «Рощино» до Тобольска

3 августа 2014, 14:28
Рейс «Тобольск — аэропорт «Рощино» начнет действовать с 5 августа. Его запускают Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие и администрация Тобольска.
Сюжет
Тюмень

Расписание

Из Тобольска — отправление от автовокзала в 00:30, прибытие в «Рощино» в 4:05.

Из Тюмени — отправление из Рощино в 6:00, прибытие в Тобольск в 9:40.

Стоимость проезда из Рощино до Тобольска — 600 рублей, обратный билет обойдется в такую же сумму, рассказали NashGorod.ru на автовокзале Тобольска. Пока по этому маршруту будет ходить микроавтобус, затем будут ориентироваться по востребованности рейса.

Как отмечают специалисты ПАТП, время прибытия и отправления автобуса специально рассчитано ко времени вылета и прилета большинства междугородних и международных рейсов, сообщается на официальном сайте администрации Тобольска.

Более подробную информацию по поводу работы междугороднего рейса «Тобольск — Рощино» можно получить по телефонам: 8 (3456) 25-84-53; 8 (3456) 25-97-07.

Фото: avia.pro

#Новости#Тюмень#Автобусы#Ирина#Общество
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