Пустят автобус из «Рощино» до Тобольска

Расписание
Из Тобольска — отправление от автовокзала в 00:30, прибытие в «Рощино» в 4:05.
Из Тюмени — отправление из Рощино в 6:00, прибытие в Тобольск в 9:40.
Стоимость проезда из Рощино до Тобольска — 600 рублей, обратный билет обойдется в такую же сумму, рассказали NashGorod.ru на автовокзале Тобольска. Пока по этому маршруту будет ходить микроавтобус, затем будут ориентироваться по востребованности рейса.
Как отмечают специалисты ПАТП, время прибытия и отправления автобуса специально рассчитано ко времени вылета и прилета большинства междугородних и международных рейсов, сообщается на официальном сайте администрации Тобольска.
Более подробную информацию по поводу работы междугороднего рейса «Тобольск — Рощино» можно получить по телефонам: 8 (3456) 25-84-53; 8 (3456) 25-97-07.
Фото: avia.pro