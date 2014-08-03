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Личному составу областного УМВД представили нового начальника

3 августа 2014, 13:32
Нового начальника областного управления МВД России генерал-майора Юрия Алтынова представил личному составу министр внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев, который находился с рабочим визитом в Тюменской области.
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УМВД

Нового начальника областного управления МВД России генерал-майора Юрия Алтынова представил личному составу министр внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев, который находился с рабочим визитом в Тюменской области.

Указ о назначении Юрия Алтынов подписан президентом РФ 4 июля 2014 года. За 30-летнюю службу в органах внутренних дел Юрий Петрович прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Обращаясь к личному составу, министр выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа убийств и разбойных нападений в регионе и также потребовал активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, выявлению экономических и коррупционных преступлений. Причем основными ориентирами должны быть предупреждение и профилактика криминальных посягательств, чтобы вред в принципе не был нанесен, не возникло угрозы чувству безопасности и спокойствия граждан.

Кроме того, глава МВД России призвал не допускать манипуляции со статистикой и стремления к высоким показателям, сообщает пресс-центр МВД России.

Завершая выступление, Владимир Колокольцев отметил следующее: «Население области ждет от вас реальной, добросовестной работы. С каждым сотрудником в форме оно связывает свою уверенность в защищенности родных и близких. Я надеюсь, под руководством Юрия Петровича эта уверенность будет крепнуть день ото дня, и оправдывать ожидания нашего населения».

#Новости#Тюменская область#УМВД#Ирина#Общество
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