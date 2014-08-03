Личному составу областного УМВД представили нового начальника

Обращаясь к личному составу, министр выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа убийств и разбойных нападений в регионе и также потребовал активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, выявлению экономических и коррупционных преступлений. Причем основными ориентирами должны быть предупреждение и профилактика криминальных посягательств, чтобы вред в принципе не был нанесен, не возникло угрозы чувству безопасности и спокойствия граждан.