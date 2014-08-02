В ТюмГУ зачислены победители олимпиад

На целевые места было зачислено 56 человек: 46 — по программам бакалавриата и специалитета и 10 — в магистратуру. В приемной комиссии отмечают, что в этом году количество целевиков существенно сократилось, ужесточились критерии их приема, и поступить на целевые места оказалось также непросто, как и на бюджет.