В ТюмГУ зачислены победители олимпиад

Состоялось второе важное заседание приемной комиссии Тюменского госуниверситета, на котором ректор вуза Валерий Фальков подписал несколько приказов о зачислении абитуриентов.
В этот раз проводилось зачисление льготных категорий абитуриентов, а также тех, кто заслужил право быть зачисленным без вступительных испытаний: победителей и призеров олимпиад.
Студентами очной формы обучения стали пять талантливых абитуриентов. Из числа победителей и призеров Всероссийской и статусных олимпиад школьников были зачислены: Гузель Ибрагимова («Юриспруденция»), Матвей Песков («Техническая физика»), Александр Петухов («Химия»), Михаил Аврискин («Математическое обеспечение и администрирование информационных систем») и Александр Плесовских («Информационные системы и технологии»).
На заочную форму обучения в Институт физической культуры поступила трехкратная чемпионка Паралимпиады в Сочи, биатлонистка Елена Ремезова и член сборной Тюменской области по легкой атлетике Иван Романов.
Валерий Фальков отметил, что к самым способным студентам требуется особое внимание. «Их образовательную траекторию нужно выстраивать отдельно», — сказал он, поручив соответствующим структурам ВУЗа разработать систему индивидуального курирования каждого такого первокурсника.
На целевые места было зачислено 56 человек: 46 — по программам бакалавриата и специалитета и 10 — в магистратуру. В приемной комиссии отмечают, что в этом году количество целевиков существенно сократилось, ужесточились критерии их приема, и поступить на целевые места оказалось также непросто, как и на бюджет.
Большим спросом в этом сегменте пользуются педагогические направления подготовки. В частности, 10 человек были зачислены на педагогическое начальное образование, 8 — на педагогическое математическое образование, 5 — на педагогическое образование с двумя профилями: история и иностранный язык. В числе 33 зачисленных студентов с особыми правами есть обладатели среднего балла ЕГЭ выше 70 (направления «Компьютерная безопасность» и «Юриспруденция»).
Также было зачислено 220 абитуриентов, давших согласие на обучение с полным возмещением затрат. По словам начальника Управления договорных отношений Галины Окладниковой, договор с вузом заключили уже 1148 человек. Это на 143 человека больше, чем в прошлом году.
На сегодняшний день в университет подано 13156 заявлений. Студентами вуза стали 674 человека по программам бакалавриата и специалитета, и 10 человек поступили в магистратуру, сообщают в управлении информационной политики Тюменской области.
Фото: http://zhazh.ru