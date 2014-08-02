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В лесу найдена заблудившаяся женщина

2 августа 2014, 13:35
С открытием грибного сезона в лесу начали теряться люди. Как сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования, за этот год женщина 52-х лет первая, кто серьёзно потерялся в лесу.
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Тюмень

31 июля в 10 часов женщина пошла в лес за грибами в районе села Кулаково, неподалеку от садоводческого общества «Сапожок». Когда в назначенное время она не пришла домой, родственники забили тревогу. Спасателям ТОСЭР о происходящем стало известно после 20 часов.

Прибыв на место в 21.00, поисково-спасательная группа разыскивала женщину до часа ночи, но поиски результата не дали. Уже 1 августа с 8 часов поиски продолжились, и к обеду женщина была найдена уставшей, промокшей и голодной намного дальше от запланированного места сбора грибов.

До этого происшествия уже были подобные прецеденты, но заблудившихся грибников выводили по телефону спасатели, прибыв на место, обнаруживали грибников шагающими навстречу, или они самостоятельно выбирались из лесного лабиринта.

Тюменская областная служба экстренного реагирования настоятельно советует гражданам соблюдать элементарные правила безопасности — не заходить вглубь незнакомого леса, всегда сообщать родным, куда вы направляетесь, держать при себе спички, еду и телефон с заряженной батареей, одеваться в яркие цвета, чтобы вас было легче заметить.

Фото: http://protambov.com

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