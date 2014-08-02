В лесу найдена заблудившаяся женщина

Прибыв на место в 21.00, поисково-спасательная группа разыскивала женщину до часа ночи, но поиски результата не дали. Уже 1 августа с 8 часов поиски продолжились, и к обеду женщина была найдена уставшей, промокшей и голодной намного дальше от запланированного места сбора грибов.