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Тюменцам выделяют день на помощь в поиске работы

2 августа 2014, 17:55
7 августа 2014 года служба занятости населения проводит Единый информационный день для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Сюжет
Тюмень

Особое внимание в этот день будет уделено гражданам с инвалидностью, одиноким и многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, лицам предпенсионного возраста, лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей, гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые.

Специалисты центров занятости населения области ответят на интересующие вопросы по телефону горячей линии. Номера телефонов можно посмотреть на сайте «Занятость населения Тюменской области» trud.admtyumen.ru.

Тем гражданам, кто в этот день посетит центр занятости населения, будут оказаны консультационные услуги и предложены информационные материалы, содержащие перечень государственных услуг и порядок их оказания, сообщают в Центре занятости населения Тюменской области.

Фото: http://sheir.ucoz.ru

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