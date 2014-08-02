Тюменцам выделяют день на помощь в поиске работы

Особое внимание в этот день будет уделено гражданам с инвалидностью, одиноким и многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, лицам предпенсионного возраста, лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей, гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые.