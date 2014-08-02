Слабоалкогольные энергетики не будут продаваться с 1 сентября

По данным тюменского наркодиспансера, за первый квартал 2014 года на учете с пагубным воздействием на организм алкоголя состоят уже 355 несовершеннолетних граждан. Зарегистрировано шесть случаев отравления недоброкачественными алкогольными напитками. В пяти случаях из шести пострадали подростки младше 14 лет. Также у наркологов имеются опасения, связанные с употреблением несовершеннолетними токсичных веществ. Только за прошлые выходные в диспансер были доставлены 24 человека, у которых зарегистрирован интоксикационный психоз.