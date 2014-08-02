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Слабоалкогольные энергетики не будут продаваться с 1 сентября

2 августа 2014, 12:15
В постановление правительства Тюменской области «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области» внесены изменения. Все энергетические напитки с содержанием этилового спирта от 1,5 до 9% попадут под запрет с 1 сентября 2014 года.
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Тюмень

До начала вступления нового закона в силу остался один месяц. Это время выделено владельцам торговых точек на полную реализацию уже имеющейся алкогольной продукции. На тех, кто вопреки правилам будет продолжать торговать энергетическими напитками, будет наложен серьезный штраф. Должностным лицам придется заплатить от пяти тысяч рублей, юридическим лицам — от пятидесяти, сообщает управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области.

Запрет торговли слабоалкогольными энергетическими напитками обусловлен тем, что данная продукция содержит такие опасные для здоровья компоненты, как спирт, кофеин и таурин, которые способны вызывать физическую и психологическую зависимость у тех, кто ее употребляет.

По данным тюменского наркодиспансера, за первый квартал 2014 года на учете с пагубным воздействием на организм алкоголя состоят уже 355 несовершеннолетних граждан. Зарегистрировано шесть случаев отравления недоброкачественными алкогольными напитками. В пяти случаях из шести пострадали подростки младше 14 лет. Также у наркологов имеются опасения, связанные с употреблением несовершеннолетними токсичных веществ. Только за прошлые выходные в диспансер были доставлены 24 человека, у которых зарегистрирован интоксикационный психоз.

В будущем правительство Тюменской области планирует приравнять по вредному воздействию спиртосодержащие энергетические напитки к безалкогольным. В ближайшее время тонизирующие напитки, не содержащие алкоголь также будут под запретом продажи несовершеннолетним.

Фото: http://www.marketanalitika.ru

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