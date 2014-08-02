Преступники украли у несовершеннолетнего имущество на 100 тысяч рублей

Установлено, что придя в дом к несовершеннолетнему потерпевшему, злоумышленники стали требовать у него денежные средства. Однако тюменец отказался даже разговаривать с товарищами. Тогда же пользуясь тем, что дома никого не было, злоумышленники ударили пострадавшего и проникли в чужое помещение. Похитив не принадлежащее им имущество: три сотовых телефона, серебряную цепочку и куртку, злоумышленники скрылись. Увидев в окно, как неизвестные предпринимают меры скрыться, свидетельница обратилась в полицию.