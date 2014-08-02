Преступники украли у несовершеннолетнего имущество на 100 тысяч рублей

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка обследовали район по возможным путям отхода подозреваемых. Только грамотная и оперативная работа сотрудников уголовного розыска позволила по «горячим» следам установить местонахождение одного из злоумышленников. Им оказался 18-летний безработный житель областного центра.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством. Подозреваемый находится под стражей на основании ст. 91 УПК РФ. В настоящее время принимаются меры к задержанию второго злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Установлено, что придя в дом к несовершеннолетнему потерпевшему, злоумышленники стали требовать у него денежные средства. Однако тюменец отказался даже разговаривать с товарищами. Тогда же пользуясь тем, что дома никого не было, злоумышленники ударили пострадавшего и проникли в чужое помещение. Похитив не принадлежащее им имущество: три сотовых телефона, серебряную цепочку и куртку, злоумышленники скрылись. Увидев в окно, как неизвестные предпринимают меры скрыться, свидетельница обратилась в полицию.
В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Ущерб для родителей потерпевшего мог составить 97800 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Сотрудники полиции напоминают, что в случае совершения в отношении вас с преступления с целью задержания преступника по «горячим» следам необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени: 291–600 или 02.
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