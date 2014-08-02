nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Преступники украли у несовершеннолетнего имущество на 100 тысяч рублей

2 августа 2014, 11:05
На днях в отдел полиции № 6 УМВД России по г. Тюмени обратилась тюменка, которая пояснила, что стала свидетелем того, как неизвестные угрожают её несовершеннолетнему соседу.
Сюжет
Тюмень

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка обследовали район по возможным путям отхода подозреваемых. Только грамотная и оперативная работа сотрудников уголовного розыска позволила по «горячим» следам установить местонахождение одного из злоумышленников. Им оказался 18-летний безработный житель областного центра.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством. Подозреваемый находится под стражей на основании ст. 91 УПК РФ. В настоящее время принимаются меры к задержанию второго злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Установлено, что придя в дом к несовершеннолетнему потерпевшему, злоумышленники стали требовать у него денежные средства. Однако тюменец отказался даже разговаривать с товарищами. Тогда же пользуясь тем, что дома никого не было, злоумышленники ударили пострадавшего и проникли в чужое помещение. Похитив не принадлежащее им имущество: три сотовых телефона, серебряную цепочку и куртку, злоумышленники скрылись. Увидев в окно, как неизвестные предпринимают меры скрыться, свидетельница обратилась в полицию.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Ущерб для родителей потерпевшего мог составить 97800 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции напоминают, что в случае совершения в отношении вас с преступления с целью задержания преступника по «горячим» следам необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени: 291–600 или 02.

Фото: http://www.ae-project.com

#Новости#Кража#Тюмень#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25