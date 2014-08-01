Жертвами клещей стали более 13 тысяч человек

Как сообщает Роспотребнадзор, по данным на 28 июля в Тюмени от клещей пострадало 78 человек, в том числе 9 детей.
За весь эпидсезон по поводу укусов клещами обратилось 13 тысяч 349 человек, что больше на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином — 96% пострадавших.
На 28 июля 2014 г зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 37 — иксодовым клещевым боррелиозом. А
карицидные обработки проведены на 4588,4 га, что выше уровня прошлого года на 22% (3762,3 га). Вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 78 тысяч 757 человек, из них 16 тысяч 12 дети.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики клещевого вирусного энцефалита при посещении мест отдыха.
Взрослым, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75).
Фото: i-news.kz