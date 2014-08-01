Водителей грузовиков штрафуют за рассыпанный песок

С начала 2014 года в рамках совместных мероприятий выявлено 1665 нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов без специального разрешения и с превышением разрешенной максимальной массы или нагрузки на ось. К ответственности привлекаются также водители, не укрывающие кузов с сыпучим грузом пологом и допускающие высыпание груза на проезжую часть.