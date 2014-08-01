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Водителей грузовиков штрафуют за рассыпанный песок

1 августа 2014, 09:44
В Тюменской области ГИБДД контролирует перевозки сыпучих и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом.

Как сообщают в ведомстве, наряды дорожно-патрульной службы, совместно с передвижными пунктами весового контроля ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» несут службу на приоритетных участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территориям Тюменского, Ялуторовского, Тобольского, Ишимского и Голышмановского районов.

С начала 2014 года в рамках совместных мероприятий выявлено 1665 нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов без специального разрешения и с превышением разрешенной максимальной массы или нагрузки на ось. К ответственности привлекаются также водители, не укрывающие кузов с сыпучим грузом пологом и допускающие высыпание груза на проезжую часть.

Вчера инспекторы работали на подъездах к деревне Муллаши и в районе поселка Боровский Тюменского района, у выездов с песчаных карьеров. Составлено более 10 административных материалов на водителей, допустивших нарушения перевозки грузов. Работа в данном направлении продолжается.

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