В день рождения экс-супруги убил ее нового бойфренда

Житель Ишима зарезал нового приятеля своей бывшей жены. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
6 мая текущего года экс-супруга обвиняемого праздновала свой день рождения в компании нового бойфренда. К ее дому пришел бывший муж и, дождавшись, когда соперник выйдет на улицу, набросился на него с ножом и несколько раз ударил им в грудь и шею. Раненый мужчина скончался на месте происшествия.
«В ходе следствия обвиняемый рассказал, что на такой отчаянный поступок его толкнула любовь к бывшей супруге. Он очень хотел, чтобы женщина с дочерью вернулись к нему, и они бы снова стали жить счастливо, как раньше», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.