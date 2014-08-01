В день рождения экс-супруги убил ее нового бойфренда

6 мая текущего года экс-супруга обвиняемого праздновала свой день рождения в компании нового бойфренда. К ее дому пришел бывший муж и, дождавшись, когда соперник выйдет на улицу, набросился на него с ножом и несколько раз ударил им в грудь и шею. Раненый мужчина скончался на месте происшествия.