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В день рождения экс-супруги убил ее нового бойфренда

1 августа 2014, 09:32
Житель Ишима зарезал нового приятеля своей бывшей жены. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Житель Ишима зарезал нового приятеля своей бывшей жены. 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

6 мая текущего года экс-супруга обвиняемого праздновала свой день рождения в компании нового бойфренда. К ее дому пришел бывший муж и, дождавшись, когда соперник выйдет на улицу, набросился на него с ножом и несколько раз ударил им в грудь и шею. Раненый мужчина скончался на месте происшествия.

«В ходе следствия обвиняемый рассказал, что на такой отчаянный поступок его толкнула любовь к бывшей супруге. Он очень хотел, чтобы женщина с дочерью вернулись к нему, и они бы снова стали жить счастливо, как раньше», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Ишим#Таня#Происшествия
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