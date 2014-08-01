Угонщиком оказался собутыльник

К тому моменту настоящий владелец транспортного средства уже обратился в правоохранительные органы, сообщив, что его машину угнали.
Как пояснили в пресс-службе городского УМВД, впоследствии сотрудники полиции установили, что молодой человек знаком с потерпевшим. Тем вечером безработный ранее не судимый подозреваемый распивал спиртные напитки с заявителем. Заметив, что владелец транспорта спит, тюменец взял ключи и поехал кататься. Похищенный автомобиль уже возвращен законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).
Тюменские полицейские напоминают, что сохранность транспортного средства во многом зависит от владельца. Во-первых, это, конечно, охранная сигнализация. А, во-вторых, недоступность ключей замка зажигания. Помните, что автомобиль — это средство повышенной опасности, нетрезвый водитель может совершить непоправимые поступки. Задумайтесь, сможете ли вы потом принять такую ответственность, будьте бдительны.
В случае совершения преступления незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600 или 02.