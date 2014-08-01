Угонщиком оказался собутыльник

Тюменские полицейские напоминают, что сохранность транспортного средства во многом зависит от владельца. Во-первых, это, конечно, охранная сигнализация. А, во-вторых, недоступность ключей замка зажигания. Помните, что автомобиль — это средство повышенной опасности, нетрезвый водитель может совершить непоправимые поступки. Задумайтесь, сможете ли вы потом принять такую ответственность, будьте бдительны.