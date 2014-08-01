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Угонщиком оказался собутыльник

1 августа 2014, 14:27
Вчера ночью экипажем ГИБДД по ориентировке был остановлен автомобиль «Лада Калина» под управлением 23-летнего жителя Тюмени. Документов на автомобиль у молодого человека, естественно, не оказалось.

К тому моменту настоящий владелец транспортного средства уже обратился в правоохранительные органы, сообщив, что его машину угнали.

Как пояснили в пресс-службе городского УМВД, впоследствии сотрудники полиции установили, что молодой человек знаком с потерпевшим. Тем вечером безработный ранее не судимый подозреваемый распивал спиртные напитки с заявителем. Заметив, что владелец транспорта спит, тюменец взял ключи и поехал кататься. Похищенный автомобиль уже возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Тюменские полицейские напоминают, что сохранность транспортного средства во многом зависит от владельца. Во-первых, это, конечно, охранная сигнализация. А, во-вторых, недоступность ключей замка зажигания. Помните, что автомобиль — это средство повышенной опасности, нетрезвый водитель может совершить непоправимые поступки. Задумайтесь, сможете ли вы потом принять такую ответственность, будьте бдительны.

В случае совершения преступления незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600 или 02.

#Новости#Алкоголь#Угоны машин#Транспорт#Olga#Общество
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