У тюменских предпринимателей лучшие перспективы развития бизнеса

Тюменская область вошла в группу регионов с показателями интегрального индекса развития малого и среднего предпринимательства выше средних по стране.
К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства. По результатам проведенного ими исследования региональной привлекательности для ведения малого и среднего бизнеса, Тюменская область лидирует по таким показателям, как доступность важнейших для малого и среднего предпринимательства (МСП) ресурсов и платежеспособный спрос на продукты и услуги МСП. При этом, эксперты отмечают в регионе низкий уровень макроэкономических рисков.
В исследовании специалистов особо подчеркивается, что у Тюменской области есть вполне реальные шансы догнать лидеров рейтинга. К 1 июля 2014 года общий объем средств, доведенных до представителей малого и среднего предпринимательства области по государственной программе финансовой поддержки, реализуемой банком, составил почти 6 млрд рублей. На сегодняшний момент такой поддержкой воспользовалось 49 предприятий малого и среднего бизнеса региона.
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