У тюменских предпринимателей лучшие перспективы развития бизнеса

К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства. По результатам проведенного ими исследования региональной привлекательности для ведения малого и среднего бизнеса, Тюменская область лидирует по таким показателям, как доступность важнейших для малого и среднего предпринимательства (МСП) ресурсов и платежеспособный спрос на продукты и услуги МСП. При этом, эксперты отмечают в регионе низкий уровень макроэкономических рисков.