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«Тюменский бройлер» открывает новую точку продаж

1 августа 2014, 09:11
Одно из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района птицефабрика «Тюменский бройлер» в этом году возобновила работу по созданию еще одного канала реализации производимой мясопродукции через фирменную розничную сеть.

За это время открыто 8 фирменных отделов в городах Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, где покупателям представлено до 120 наименований свежей, приготовленной из охлажденного мяса птицеводческой продукции.

Сегодня, 1 августа, состоится открытие очередного фирменного отдела в Тобольске.

По словам директора ОАО «Тюменский бройлер» Оксаны Величко такая форма реализации производимой продукции позволяет предприятию представить покупателю всю линейку производимой продукции, дать возможность попробовать ее на проводимых дегустациях, оперативно познакомить с вводимыми в производство новинками.

«Цены на продаваемую продукцию во всех отделах имеют минимальную наценку к отпускным ценам предприятия. Наши покупатели по достоинству оценили появление отделов, отдавая им предпочтение в сравнении с сетевыми магазинами. Объем реализации через этот канал производимой «Тюменский бройлером» продукции вырос до 65 тонн в месяц и продолжает увеличиваться. Кроме того, после проведения инициированных губернатором и правительством Тюменской области выставок-ярмарок сельхоз товаропроизводителей юга области в крупнейших городах Югры и Ямала, на птицефабрике принято решение о создании подразделений фирменной розничной сети совместно крупнейшими предприятиями АПК в городах Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске и Новом Уренгое. Это позволит жителям северных регионов увидеть на прилавках в максимальном ассортименте и по приемлемым ценам свежую продукцию «Тюменского бройлера», — передает слова представителя компании районное управление информполитики.

#Новости#Тюменский Бройлер#Женя#Экономика
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