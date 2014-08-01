«Тюменский бройлер» открывает новую точку продаж

«Цены на продаваемую продукцию во всех отделах имеют минимальную наценку к отпускным ценам предприятия. Наши покупатели по достоинству оценили появление отделов, отдавая им предпочтение в сравнении с сетевыми магазинами. Объем реализации через этот канал производимой «Тюменский бройлером» продукции вырос до 65 тонн в месяц и продолжает увеличиваться. Кроме того, после проведения инициированных губернатором и правительством Тюменской области выставок-ярмарок сельхоз товаропроизводителей юга области в крупнейших городах Югры и Ямала, на птицефабрике принято решение о создании подразделений фирменной розничной сети совместно крупнейшими предприятиями АПК в городах Сургуте, Нижневартовске, Ноябрьске и Новом Уренгое. Это позволит жителям северных регионов увидеть на прилавках в максимальном ассортименте и по приемлемым ценам свежую продукцию «Тюменского бройлера», — передает слова представителя компании районное управление информполитики.