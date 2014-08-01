Тюменские административные нарушители живут в отличных условиях

На момент проверки в спецприемнике содержалось 57 человек из 64 возможных. Принятым предоставляется информация о правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб.
Общественники осмотрели все помещения, побеседовали с сотрудниками и задержанными. Начальник режимного учреждения Григорий Скрябин продемонстрировали гостям дежурную часть и камеры, в которых содержатся административно задержанные. В помещениях обеспечена безопасность их нахождения и контроль, в том числе видеонаблюдение. За происходящим в камерах руководитель ведет наблюдение и сам.
Всем доставляемым лицам предоставляется трехразовое горячее питание, при необходимости вызывается врач. В среднем на содержание одного гражданина тратится от 1500 до 2000 рублей, в зависимости от времени года. Также представители совета посетили дворики, в которые на прогулку выводят задержанных. Кроме того, в их распоряжении имеется библиотека и настольные игры. Раз в день арестованные могут позвонить родственникам и близким, также разрешены свидания и передача различных продуктов питания.
Женщины не являются исключением и также попадают в это учреждение, совершив административное правонарушение. Мужчины и женщины в камерах содержатся отдельно. На каждого вынужденного поселенца по закону приходится четыре квадратных метра помещения.
Ярослав Ильин: «Условия, действительно, превосходные. Остается только задуматься, является ли такой вид наказания действительно исправляющим. Может быть, исправительные работы или многократные штрафы гораздо более эффективно скажутся на перевоспитании нарушителей. В ходе проверки мы убедились, что арестованным предоставляются все необходимые условия и жаловаться им не на что».
Действительно, один из нарушителей, согласившийся рассказать о себе, пояснил, что уже встречал в данном спецучреждении Новый год, так как был задержан при управлении транспортным средством, будучи лишенным права управления. В целом, общественники отметили, что в спецприемнике соблюдаются все необходимые требования, со стороны граждан нареканий и жалоб на условия содержания не поступало, работа сотрудников полиции в специальном учреждении оценена положительно, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.