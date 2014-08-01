Тюменские административные нарушители живут в отличных условиях

Всем доставляемым лицам предоставляется трехразовое горячее питание, при необходимости вызывается врач. В среднем на содержание одного гражданина тратится от 1500 до 2000 рублей, в зависимости от времени года. Также представители совета посетили дворики, в которые на прогулку выводят задержанных. Кроме того, в их распоряжении имеется библиотека и настольные игры. Раз в день арестованные могут позвонить родственникам и близким, также разрешены свидания и передача различных продуктов питания.