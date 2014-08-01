Трудовые пенсии работающих пенсионеров увеличатся

В августе 2014 года работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд Российской Федерации.
По данным ПФР, перерасчет пенсий касается почти 14 миллионов человек, или 37% получателей трудовых пенсий в России. На корректировку страховой части трудовой пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по старости, по инвалидности, за которых их работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. В городе Тюмени таких более 46,5 тысяч граждан.
В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше.
В 2013 году в результате корректировки пенсия работающих пенсионеров города Тюмени дополнительно к плановым индексациям в среднем увеличилась на 204,04 рубля. В 2014 году в результате корректировки пенсия работающих пенсионеров увеличится в среднем на 225 рублей в зависимости от сумм страховых взносов, уплаченных за пенсионеров.
Помимо корректировки трудовых пенсий работающих пенсионеров, с августа будет увеличена пенсия тех граждан, кто уже получает свои пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной части трудовой пенсии, сообщает пенсионный фонд Российской Федерации. Корректировка данных выплат осуществляется за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений.
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