Трудовые пенсии работающих пенсионеров увеличатся

В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше.