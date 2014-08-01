Травмированному спортсмену нужна помощь

Тюменец Григорий Коваленко — тренер сборной города по тайскому боксу, председатель региональной федерации данного вида спорта — просит земляков о помощи. В прошлом году спортсмен получил серьезную травму, и теперь ему необходимы средства, чтобы продолжить лечение и реабилитацию.
«Всем привет. В жизни происходят ситуации, с которыми, к сожалению, невозможно справиться одному. Я всегда был самостоятельным человеком и старался не просить помощи. Но со мной случилась непредвиденная ситуация — была получена серьезная травма позвоночника. Диагноз: осложненная позвоночно-спиномозговая травма, компрессионно-оскольчатый перелом C5 позвонка, ушиб спинного мозга, тетраплегия, нарушение функций тазовых органов. На данный момент для восстановления нужна реабилитация. Сейчас веду переговоры с российскими и зарубежными центрами реабилитации, которые занимаются такими больными. Ситуация складывается плачевная: средняя стоимость составляет 20 тысяч долларов в месяц. Курс лечения от одного месяца, но для достижения результата нужно пройти хотя бы от 3 до 6 месяцев. Я, конечно, буду рад съездить и на один месяц, но сумма на данный момент не подъемная», — пишет спортсмен в группе «Помощь Коваленко Григорию» в одной из соцсетей.
Отметим, что многим тюменцам Григорий Коваленко знаком как председатель региональной федерации тайского бокса, тренер сборной города и судья международной категории по данному виду спорта и просто хороший человек.
Реквизиты для помощи Григорию:
Карта Сбербанка России:
№ карты:6390 0267 9007 8879 16
р/с 4081 7810 7671 0008 2578
БИК 047102651
ИНН 7707083893
КПП 720202002
к/с 3010 1810 8000 0000 0651
Получатель: Коваленко Григорий Владимирович
(рубли)
ЯНДЕКС Деньги:
кошелек: 410012412569047
Получатель: Коваленко Ирина Владимировна
(рубли, тенге)
QIWI Кошелек (для России)
№ +79224379575
(рубли)
QIWI Кошелек (для Казахстана)
№ +77052156562
(тенге)
Фотографии из группы помощи Георгию Коваленко vk.com/clubhelpgrin