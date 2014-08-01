Травмированному спортсмену нужна помощь

«Всем привет. В жизни происходят ситуации, с которыми, к сожалению, невозможно справиться одному. Я всегда был самостоятельным человеком и старался не просить помощи. Но со мной случилась непредвиденная ситуация — была получена серьезная травма позвоночника. Диагноз: осложненная позвоночно-спиномозговая травма, компрессионно-оскольчатый перелом C5 позвонка, ушиб спинного мозга, тетраплегия, нарушение функций тазовых органов. На данный момент для восстановления нужна реабилитация. Сейчас веду переговоры с российскими и зарубежными центрами реабилитации, которые занимаются такими больными. Ситуация складывается плачевная: средняя стоимость составляет 20 тысяч долларов в месяц. Курс лечения от одного месяца, но для достижения результата нужно пройти хотя бы от 3 до 6 месяцев. Я, конечно, буду рад съездить и на один месяц, но сумма на данный момент не подъемная», — пишет спортсмен в группе «Помощь Коваленко Григорию» в одной из соцсетей.