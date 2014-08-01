Шестеро молодых людей пойдут под суд за кражи из гаражей и машин

Два 25-летних Андрей и Алексей, 26-летний Александр, 24-летний Ярослав 20-летний Иван и еще один юноша, который на момент совершения преступлений был несовершеннолетним, промышляли кражами. Этот факт выявила прокуратура города Тюмени. Больше всего преступлений — 13 — на счету у Андрея С. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 340 тысяч рублей. Двоих из ватаги задержали еще в феврале, остальных — позже. Двое старших «товарищей» находятся под стражей, а их соучастники — под подпиской о невыезде.