Родители прячут детей от инспекторов ДПС

«Предусмотренная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере трех тысяч рублей за нарушения правил перевозки детей не останавливает водителей от совершения, порой роковых ошибок, многие до сих пор не оборудовали свой автомобиль специальным детским устройством», — сообщают в Госавтоинспекции города. За шесть месяцев текущего года на дорогах Тюмени привлечено к административной ответственности более 4,5 тысяч водителей, которые перевозили детей без специальных детских удерживающих устройств, и это несмотря на то, что размер штрафа соответствует средней стоимости такого устройства. При отсутствии кресла водители порой сами ведут себя как дети: при виде сотрудника ДПС заставляют ребенка прятаться за сиденье и так далее.