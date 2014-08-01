Родители прячут детей от инспекторов ДПС

На четверть увеличилось число дорожных аварий с участием юных пассажиров, в которых погиб один ребенок и 50 были травмированы. Эти печальные цифры могли бы быть намного ниже, если бы водители заботились о безопасности своих юных пассажиров.
«Предусмотренная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере трех тысяч рублей за нарушения правил перевозки детей не останавливает водителей от совершения, порой роковых ошибок, многие до сих пор не оборудовали свой автомобиль специальным детским устройством», — сообщают в Госавтоинспекции города. За шесть месяцев текущего года на дорогах Тюмени привлечено к административной ответственности более 4,5 тысяч водителей, которые перевозили детей без специальных детских удерживающих устройств, и это несмотря на то, что размер штрафа соответствует средней стоимости такого устройства. При отсутствии кресла водители порой сами ведут себя как дети: при виде сотрудника ДПС заставляют ребенка прятаться за сиденье и так далее.
Дети гибнут и получают тяжелейшие травмы в ситуациях экстренного торможения, столкновения, наездов, обгонов. Они буквально летают по салону, вминаются в спинки кресел, пробивают головой стекла. Согласно краш-тестам, при ударе на скорости 50 км/час вес ребенка увеличивается в 30 раз. Удержать его на руках от удара о переднее сиденье или лобовое стекло просто невозможно.
Главное назначение всех детских удерживающих устройств — это надежная фиксация ребенка в салоне автомобиля, и ими необходимо пользоваться, согласно ПДД РФ, до 12-летнего возраста.