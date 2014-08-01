Пожарные из газодымозащитной службы показали, что умеют

В этом году участие в соревнованиях приняли 12 звеньев газодымозащитной службы. Свои знания и умения пожарные продемонстрировали как в теории, так и на практике. Сначала они отвечали на вопросы, а затем отрабатывали нормативы, искали и эвакуировали условных пострадавших из задымленного помещения, оказывали первую помощь и т.д. Команда-победитель определялась по наименьшей сумме времени, затраченного на выполнение упражнений, и штрафного времени, полученного за допущенные ошибки.