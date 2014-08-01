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Пожарные из газодымозащитной службы показали, что умеют

1 августа 2014, 10:52
Соревнования между звеньями газодымозащитной службы подразделений федеральной противопожарной службы региона прошли 30 июля в Тюмени.
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Тюмень

Соревнования между звеньями газодымозащитной службы подразделений федеральной противопожарной службы региона прошли 30 июля в Тюмени.

«Скорость — самое важное в жизни газодымозащитной службы. Именно эти пожарные первые идут в огонь, чтобы найти в дыму и пламени людей. Цифры статистики говорят сами за себя: практически сто процентов спасенных жизней при пожарах — заслуга ГДЗС. Ежегодно оттачивается мастерство во время занятий и тушения пожаров. А подобные состязания являются подведением итогов, где огнеборцы показывают свою силу и ловкость, навыки и мастерство», — отметили в пресс-службе 32-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области.

В этом году участие в соревнованиях приняли 12 звеньев газодымозащитной службы. Свои знания и умения пожарные продемонстрировали как в теории, так и на практике. Сначала они отвечали на вопросы, а затем отрабатывали нормативы, искали и эвакуировали условных пострадавших из задымленного помещения, оказывали первую помощь и т.д. Команда-победитель определялась по наименьшей сумме времени, затраченного на выполнение упражнений, и штрафного времени, полученного за допущенные ошибки.

В первой подгруппе лидером стала команда ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской области», второе место заняли сотрудники Тюменского учебного центра ФПС, третье — представители СПЧ ФПС по Тюменской области. Во второй подгруппе первые три места заняли команды ФГКУ «24 ОФПС по Тюменской области», ФКУ «4 ОФПС ГПС по Тюменской области» и ФГКУ «26 ОФПС по Тюменской области».

Фотографии предоставлены пресс-службой 32-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области.

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