Пожарные из газодымозащитной службы показали, что умеют

Соревнования между звеньями газодымозащитной службы подразделений федеральной противопожарной службы региона прошли 30 июля в Тюмени.
«Скорость — самое важное в жизни газодымозащитной службы. Именно эти пожарные первые идут в огонь, чтобы найти в дыму и пламени людей. Цифры статистики говорят сами за себя: практически сто процентов спасенных жизней при пожарах — заслуга ГДЗС. Ежегодно оттачивается мастерство во время занятий и тушения пожаров. А подобные состязания являются подведением итогов, где огнеборцы показывают свою силу и ловкость, навыки и мастерство», — отметили в пресс-службе 32-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области.
В этом году участие в соревнованиях приняли 12 звеньев газодымозащитной службы. Свои знания и умения пожарные продемонстрировали как в теории, так и на практике. Сначала они отвечали на вопросы, а затем отрабатывали нормативы, искали и эвакуировали условных пострадавших из задымленного помещения, оказывали первую помощь и т.д. Команда-победитель определялась по наименьшей сумме времени, затраченного на выполнение упражнений, и штрафного времени, полученного за допущенные ошибки.
В первой подгруппе лидером стала команда ФГКУ «32 ОФПС по Тюменской области», второе место заняли сотрудники Тюменского учебного центра ФПС, третье — представители СПЧ ФПС по Тюменской области. Во второй подгруппе первые три места заняли команды ФГКУ «24 ОФПС по Тюменской области», ФКУ «4 ОФПС ГПС по Тюменской области» и ФГКУ «26 ОФПС по Тюменской области».
Фотографии предоставлены пресс-службой 32-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области.