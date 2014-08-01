Порядок в День ВДВ обеспечат 250 полицейских

Мероприятия запланированы у мемориалов «Вечный огонь» и «Память», в сквере имени Губкина — напротив гостиницы «Восток», в сквере ВДВ на улице Широтной. Основная торжественная программа, включая праздничный концерт, пройдет в зоне отдыха заречных микрорайонов. Сотрудники полиции будут нести службу на всех праздничных площадках. Кроме того, особое внимание будет уделено охране общественного порядка на Цветном бульваре и на набережной Туры.