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Порядок в День ВДВ обеспечат 250 полицейских

1 августа 2014, 11:36
В субботу, 2 августа, в Тюмени пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск. Сотрудники городской полиции будут работать в усиленном режиме.
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Тюмень

На суточное дежурство заступит порядка 250 сотрудников непосредственно УМВД России по г. Тюмени.

«Учитывая опыт прошлых лет, на охрану порядка будут задействованы приданные силы подразделений органов внутренних дел юга Тюменской области, а также слушатели Тюменского института повышения квалификации МВД и военнослужащие войсковой части. В скверах будут нести службу конные патрули казаков», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Мероприятия запланированы у мемориалов «Вечный огонь» и «Память», в сквере имени Губкина — напротив гостиницы «Восток», в сквере ВДВ на улице Широтной. Основная торжественная программа, включая праздничный концерт, пройдет в зоне отдыха заречных микрорайонов. Сотрудники полиции будут нести службу на всех праздничных площадках. Кроме того, особое внимание будет уделено охране общественного порядка на Цветном бульваре и на набережной Туры.

#Новости#Праздники#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Общество
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