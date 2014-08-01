Почта России поможет подготовиться к школе

В рамках пересмотра ассортиментной матрицы товаров, продающихся в почтовых отделениях страны, почта России объявляет сезонную акцию «Снова в школу». До 20 сентября в отделениях почтовой связи можно приобрести канцелярские принадлежности и другие товары, необходимые для подготовки к школьному сезону.
В почтовых отделениях будут представлены товары лучших производителей школьных и канцелярских принадлежностей по одним из лучших цен на рынке. Для тех, кто не привык откладывать сборы на последний момент, предложение почты России будет особенно полезно. Все самое необходимое можно купить по выгодным ценам в пешей доступности — в отделении почтовой связи.
Накануне нового учебного года на полках почтовых отделений появятся яркие школьные рюкзаки, дневники и тетради, альбомы для рисования, ручки и карандаши, набор первоклассника. Для проведения акции почта России специально отбирала поставщиков качественной продукции на основании жестких требований. Весь товар сертифицирован и соответствует санитарным правилам и нормам.
Акция проводится в 66 регионах России. В отделениях 1-го, 2-го и 3-го классов юга Тюменской области определена зона выкладки всего ассортимента школьных товаров, а в некоторых центральных почтовых отделениях региона школьные товары будут представлены на ярких и удобных брендированных стеллажах.
Ежедневно почтовые отделения посещают 2,5 миллиона человек. Для многих из них, особенно в сельской местности и небольших городах, почтовые отделения оказываются единственной возможностью приобрести необходимые товары по доступным ценам, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».
Фото: http://www.e5.ru