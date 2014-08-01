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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пройдут массовые проверки

1 августа 2014, 13:23
Массовые проверки водителей проведет Госавтоинспекция Тюменской области на аварийноопасных участках трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

Мероприятия пройдут 1, 2 и 3 августа в вечернее и ночное время на всем протяжении автодороги федерального значения, проходящей по территории юга Тюменской области. Как сообщает ГИБДД региона, всего на этой автодороге насчитывается 63 очага аварийности: 9 в Тюменском, 8 в Ярковском, 11 в Тобольском и 35 в Уватском районе, где самая большая протяженность трассы. Таким очагом или местом концентрации ДТП, признается участок, протяженностью один километр, на котором произошло две аварии за год, или три и более чем за два года.

Риск совершения дорожных аварий увеличивается в летний период, когда по трассе движется поток транзитного легкового транспорта — жители северных регионов отправляются в отпуск. Особую тревогу Госавтоинспекции вызывают именно вечерние и ночные часы, когда многие водители, стремясь «покрыть» как можно большее расстояние, пренебрегают остановкой на ночлег, что приводит к утомлению и, как следствие, может повлечь совершение дорожно-транспортного происшествия, а высокая скорость движения приводит к тяжким последствиям.

#Новости#Транспорт#Olga#Общество
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