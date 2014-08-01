На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пройдут массовые проверки

Мероприятия пройдут 1, 2 и 3 августа в вечернее и ночное время на всем протяжении автодороги федерального значения, проходящей по территории юга Тюменской области. Как сообщает ГИБДД региона, всего на этой автодороге насчитывается 63 очага аварийности: 9 в Тюменском, 8 в Ярковском, 11 в Тобольском и 35 в Уватском районе, где самая большая протяженность трассы. Таким очагом или местом концентрации ДТП, признается участок, протяженностью один километр, на котором произошло две аварии за год, или три и более чем за два года.