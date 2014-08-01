На ночной трассе тягач насмерть сбил пешехода

В два часа ночи на 85 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск тягачом Peterbilt сбит пешеход. По предварительным данным, 28-летний мужчина двигался по проезжей части дороги, возможно, находясь в нетрезвом состоянии. В результате происшествия он погиб, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. По словам водителя-дальнобойщика, его предупредил по рации другой водитель о мужчине, идущем по дороге, но именно в этот момент пешеход внезапно появился на пути грузовика. Погибший проживал в городе Тюмени, работал мойщиком автомобилей.
В селе Шорохово Исетского района около часа ночи по требованию инспекторов ДПС не остановилась «Лада» 99-й модели. Водитель попытался скрыться от преследования, но не справился с управлением, вследствие чего автомобиль въехал в опору ЛЭП. Как выяснилось, за рулем «99-й» находилась 25-летняя девушка, не имеющая права управления. В результате происшествия водительница автомобиля получила ушиб лица и ссадины.
В восемь часов утра на 24 километре Салаирского тракта столкнулись тягач с полуприцепом Volvo и автомобиль Daewoo Nexia. По предварительным данным, водитель грузовика превысил безопасную скорость движения, вследствие чего произошел занос полуприцепа. Открытый перелом плеча получил в результате аварии 38-летний водитель легковушки. Черепно-мозговая травма у 9-летней девочки, пассажирки Daewoo. Она находилась в машине без детского удерживающего устройства и сильно ударилась головой.
На 18 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 44-летняя женщина, водительский стаж которой всего два месяца, управлявшая автомобилем Opel Corsa, не справилась с управлением, вследствие чего машина съехала с дороги и въехала в дерево. Водительница и 16-летняя пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности и отделались ушибами и ссадинами.
В областном центре в полночь, на улице Республики у пересечения с улицей Минской, автомобиль Mazda сбил двух девушек, стоявших у края проезжей части. Стаж 22-летнего водителя автомобиля — один год. В результате происшествия 24-х и 25-летняя девушки получили травмы головы.
Около четырех часов дня на пересечении улиц Республики и Одесской столкнулись автомобили Opel Meriva и Renault Sandero. Ушиб головы получила 2-месячная девочка, находившаяся в автомобиле Renault. Малышка находилась в детской автолюльке, которая уберегла ее от возможных более тяжелых травм.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области