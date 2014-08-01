На ночной трассе тягач насмерть сбил пешехода

В два часа ночи на 85 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск тягачом Peterbilt сбит пешеход. По предварительным данным, 28-летний мужчина двигался по проезжей части дороги, возможно, находясь в нетрезвом состоянии. В результате происшествия он погиб, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. По словам водителя-дальнобойщика, его предупредил по рации другой водитель о мужчине, идущем по дороге, но именно в этот момент пешеход внезапно появился на пути грузовика. Погибший проживал в городе Тюмени, работал мойщиком автомобилей.