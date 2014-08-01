Куда сходить в Тюмени в выходные: 1 — 3 августа

Музыка
Двухдневный музыкальный фестиваль «Сибирский бунт» пройдет 1 и 2 августа в концертно-танцевальном зале «Байконур» (Ленина, 4). За два дня на сцене сыграют шестнадцать тюменских рок-групп: Bad News, Keep Noise, «Король Прав», The Boredom Breakers и другие.
Театр
В кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» проходят показы в рамках Летнего театрального фестиваля. 1 августа здесь покажут спектакль «Буря» Шекспировского театра «Глобус». Начало в 19 часов.
Спорт
В субботу, 2 августа, в Тюмени пройдут областные соревнования по мотокроссу. Организаторы обещают, что это будет очень зрелищная гонка, с высокими прыжками, спортивной борьбой и адреналином. Мероприятие пройдет на Воронинских горках. Старт первого заезда среди самых маленьких мотоциклистов — в 12:30. Вход бесплатный.
Разное
Чемпионат по аэрохоккею пройдет в детском развлекательном центре «Динопланета» (Московский тракт, 118, 4 этаж, ТРЦ «Колумб») 2 августа, начало в 13 часов. Стоимость участия — 200 рублей. Зарегистрироваться на участие в чемпионате можно по телефону 8-922-481-83-65 или 51-71-28.
На рынке «Михайловском» 2 августа пройдет модное дефиле, в одежде магазинов со 2 этажа пройдут модели агентства Lana Marinenko. Начало в 12 часов.
День железнодорожника отпразднуют в Тюмени 1 августа. На площади перед дворцом культуры «Железнодорожник» будут организованы творческие мастер-классы, также желающие смогут поучаствовать в моментальной фотосессии и отчеканить на память монету с логотипом ОАО «РЖД».
Игровечеринка от «Мосигры» пройдет в пятницу в time-cafe «Квартира 50». С 20 часов здесь можно будет сыграть в разнообразные настольные игры. Не знаете правил? Не беспокойтесь, ведущие вам все разъяснят.
Вечер, посвященный Иосифу Бродскому, пройдет в лофте Fabric (Молодежная, 74/4) 3 августа с 18 до 21 часов. Здесь будут читать и слушать стихотворения любимого поэта. Взнос для слушателей — 200 рублей (чай и кофе включены). Также планируется просмотр фильма «Полтора кота», снятый по мотивам произведений Бродского.
Мероприятие в помощь мирным жителям Украины, пострадавшим от боевых действий, пройдет в школе йоги «Мудра» (Урицкого, 35) 2 августа с 10 до 22 часов. В программе занятия йогой, вокал и кельтская арфа, выступление Алексея Лосева, танец Шивы, трио Deja Vu, контактная импровизация Романа Сингха, барабаны «Небо и Земля». В ходе мероприятия можно будет внести пожертвование деньгами или вещами. Вход свободный.
В time-cafe «5 угол» (Республики, 5) пройдет мастер-класс по изготовлению чердачной игрушки. Предварительная запись обязательна (по тел.: 46-84-09). Вы платите за время пребывания в кафе (2 рубля/минута) и 60 рублей за материалы. Мастер-класс пройдет 2 августа, начало в 18 часов.
На площади Борцов Революции пройдет открытая тренировка по зумбе — это танцевальное направление с движениями под латиноамериканские и мировые хиты. Тренировки рассчитаны на проработку всех групп мышц. Начало в 12:30.
Организатор ролевых сюжетных игр «Живых квестов» предлагает новый формат — мини-квесты. Это игра за столом продолжительностью 1 час понравится любителям детективов. Поучаствовать в «Спиритическом сеансе» можно будет в Time-caf? «5 угол» 3 августа в 12:30. Подробности — http://vk.com/event74945215.
Прогуляться по «благословенной» Войновке приглашают тюменцев в воскресенье. «Вдоль тропинок, по которым пойдём, померещатся нам трупы в траве. Ждут нас озеро Прямоугольное и улица Вешних Вод. Улица Красного Пахаря и улица Роз. Здесь живёт Сумеречный Пар. Здесь слышится хрюканье. В закрытом гастрономе у Станции пьют пиво Ангел и Человек. Съедая сосиску за сосиской, возвращаются в Ничто. Друзья, берите термосы с чаем и печеньки», — пишут организаторы. Встреча участников — на остановке ТЭЦ-2 в воскресенье в 11 часов.
Фото Дмитрия Изосимова
Вторая водная битва пройдет на площади Борцов Революции 3 августа в 14 часов. Две команды, белые и фиолетовые, сразятся струями из водяных пистолетов и любых других приспособлений, которые способны выдать потоки воды.
Праздновать День ВДВ будут 2 августа митингом на Исторической площади, возложением цветов к вечному огню на площади Памяти. В 12:00 в сквере Десантников (ул. Широтная, 171) состоится торжественное построение, а творческий коллектив ДК «Строитель» и группа ветеранов ВДВ «Десантура» выступят перед гостями. В 16:00 в парке «Заречный» (зона отдыха Заречных микрорайонов) воспитанники ДК «Торфяник» также представят концертно-развлекательную программу.
Детям
Развлекательная программа, шоу и игровая программа «Зазеркалье» для детей пройдет в торгово-развлекательном центре «Солнечный» 2 и 3 августа. Вас ждет раздача бесплатной сладкой ваты и поп-корна, сухой бассейн и фотосессия с Angry birds.
Встреча слингородителей пройдет на Цветном бульваре 3 августа в 14:30. В программе консультации по слингоношению (слинги, намотки и т.д.), выступление студии слинготанцев «Любимка», открытое занятие по слинготанцам, слингошествие и приятное общение!
Титульное фото к новости: Валентина Маматова