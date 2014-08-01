Куда сходить в Тюмени в выходные: 1 — 3 августа

Прогуляться по «благословенной» Войновке приглашают тюменцев в воскресенье. «Вдоль тропинок, по которым пойдём, померещатся нам трупы в траве. Ждут нас озеро Прямоугольное и улица Вешних Вод. Улица Красного Пахаря и улица Роз. Здесь живёт Сумеречный Пар. Здесь слышится хрюканье. В закрытом гастрономе у Станции пьют пиво Ангел и Человек. Съедая сосиску за сосиской, возвращаются в Ничто. Друзья, берите термосы с чаем и печеньки», — пишут организаторы. Встреча участников — на остановке ТЭЦ-2 в воскресенье в 11 часов.