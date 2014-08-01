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Корпоративный кредитный портфель Сбербанка превысил 300 млрд рублей

1 августа 2014, 14:21
Кредитный портфель юридических лиц Западно-Сибирского банка Сбербанка России преодолел рубеж в 300 млрд рублей. Остаток срочной ссудной задолженности с начала года прирос на 25 млрд рублей.

Банк значительно увеличил объемы кредитования корпоративных клиентов. За прошедший период текущего года выдано около 5,2 тыс. кредитов на сумму более 320 млрд рублей.

В этом году реализован ряд сделок с крупнейшими компаниями региона, такими как авиакомпания «ЮТэйр», Антипинский НПЗ, Сибирская сервисная компания, ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», Хантымансийскгеофизика, ТОДЭП.

«Клиенты видят в Сбербанке надежного партнера, мы не только оказываем им финансовую поддержку, но помогаем реализовать стратегические цели и улучшить текущую деятельность», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Дмитрий Солнцев.

Одно из важнейших направлений — поддержка малого бизнеса. За шесть месяцев текущего года общий прирост портфеля малого бизнеса составил более 7% и достиг 42,3 млрд рублей. Предпринимателям выдано 4,6 тыс. кредитов на сумму 12 млрд рублей.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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