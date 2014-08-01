Корпоративный кредитный портфель Сбербанка превысил 300 млрд рублей

«Клиенты видят в Сбербанке надежного партнера, мы не только оказываем им финансовую поддержку, но помогаем реализовать стратегические цели и улучшить текущую деятельность», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Дмитрий Солнцев.