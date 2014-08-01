Корпоративный кредитный портфель Сбербанка превысил 300 млрд рублей

Банк значительно увеличил объемы кредитования корпоративных клиентов. За прошедший период текущего года выдано около 5,2 тыс. кредитов на сумму более 320 млрд рублей.
В этом году реализован ряд сделок с крупнейшими компаниями региона, такими как авиакомпания «ЮТэйр», Антипинский НПЗ, Сибирская сервисная компания, ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», Хантымансийскгеофизика, ТОДЭП.
«Клиенты видят в Сбербанке надежного партнера, мы не только оказываем им финансовую поддержку, но помогаем реализовать стратегические цели и улучшить текущую деятельность», — комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России Дмитрий Солнцев.
Одно из важнейших направлений — поддержка малого бизнеса. За шесть месяцев текущего года общий прирост портфеля малого бизнеса составил более 7% и достиг 42,3 млрд рублей. Предпринимателям выдано 4,6 тыс. кредитов на сумму 12 млрд рублей.
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