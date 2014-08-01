Кандидат в губернаторы от ЛДПР подал документы в избирком

«ЛДПР идет на выборы единой командой, одно из первых и очень серьезных испытаний позади. Пройти муниципальный фильтр очень сложно, почти невозможно, но то, что ЛДПР вторая по численности депутатов в представительных органах муниципальных образований Тюменской области, во многом облегчило нашу работу. Подписи собирали, как говорится, всем миром, были мобилизованы все партийные ресурсы, задействованы региональные отделения, координаторы, рядовые члены ЛДПР. Благодарю своих однопартийцев, коллег — депутатов из других партий и политических объединений, все тех, кто поддержал мое намерение выдвинуться на должность губернатора Тюменской области за оказанное доверие» — сказал Михаил Селюков.