Горячие новости: День города, записка в колбасе и ДТП

Более трех с половиной тысяч пользователей прочли новость о ДТП на Старом Тобольском тракте в районе поселка Антипино. Автомобиль BMW 740съехал в кювет, перевернулся и врезался в деревья. По предварительным данным, в автомобиле находились три человека. Двое молодых людей погибли, третий доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По имеющейся информации, молодые люди ехали в Тюмени из деревни Есаулово, где употребляли спиртное. Автомобиль они взяли без ведома владельца, пока тот спал. Новость набрала 54 комментария, один из популярных: «Премию Дарвина героям. Хорошо, что с собой никого не прихватили из встречных».