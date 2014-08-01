Горячие новости: День города, записка в колбасе и ДТП

Интернет-портал «Наш Город Ру» вел прямую трансляцию с места событий в День города. Парад колясок, открытие памятника Отцу и главный сюрприз — пятиярусный торт — не оставили равнодушными читателей. Пять с лишним тысяч человек посмотрели фотоленту мероприятий со всех точек города. Интересно, что практически одинаковое количество лайков набрали два самых популярных комментария: один читатель благодарит организаторов праздника и выражает свою признательность, другой — наоборот считает мероприятие унылым и скучным. Хорошо, что оптимисты не уступают пессимистам, но все же лучше, когда их больше.
Не менее веселая новость занимает второе место — тюменка нашла в колбасе торговой марки «Омский бекон» записку. О чем в ней говорилось и, какая на вкус колбаса, так и не удалось узнать — товар вернули в магазин. Сорок два пользователя прокомментировали инцидент. Большинство тюменцев не удивил такой случай — «и не такое находили».
Более трех с половиной тысяч пользователей прочли новость о ДТП на Старом Тобольском тракте в районе поселка Антипино. Автомобиль BMW 740съехал в кювет, перевернулся и врезался в деревья. По предварительным данным, в автомобиле находились три человека. Двое молодых людей погибли, третий доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По имеющейся информации, молодые люди ехали в Тюмени из деревни Есаулово, где употребляли спиртное. Автомобиль они взяли без ведома владельца, пока тот спал. Новость набрала 54 комментария, один из популярных: «Премию Дарвина героям. Хорошо, что с собой никого не прихватили из встречных».
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