«Авторадио» представляет премию «Автомобиль года-2014»

Голосование пройдет в двух сегментах: «Доступный автомобиль» и «Автомобиль премиум-класса». В каждом из сегментов представлено по 13 моделей авто. Голосование стартует в официальной группе «Авторадио Тюмень» во «ВКонтакте» (vk.com/autoradio72), а так же, в эфире «Авторадио — Тюмень». Завершение голосования — 15 августа. Подведение итогов и презентация «Автомобиля года -2014» состоится на Автофесте-2014.
Голосуй и выбери свой «Автомобиль года»!
В список представленных в голосовании моделей вошли наиболее продаваемые модели авто в 2013–2014 модельном году. Разделение по категории «премиум» и «доступный» основано организаторами на цене представленных моделей.
В голосовании представлены: