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«Авторадио» представляет премию «Автомобиль года-2014»

1 августа 2014, 14:07
Тюменским автомобилистам предстоит выбрать самый комфортный, самый надежный, самый эффектный автомобиль из официально продающихся в Тюмени.

Голосование пройдет в двух сегментах: «Доступный автомобиль» и «Автомобиль премиум-класса». В каждом из сегментов представлено по 13 моделей авто. Голосование стартует в официальной группе «Авторадио Тюмень» во «ВКонтакте» (vk.com/autoradio72), а так же, в эфире «Авторадио — Тюмень». Завершение голосования — 15 августа. Подведение итогов и презентация «Автомобиля года -2014» состоится на Автофесте-2014.

Голосуй и выбери свой «Автомобиль года»!

В список представленных в голосовании моделей вошли наиболее продаваемые модели авто в 2013–2014 модельном году. Разделение по категории «премиум» и «доступный» основано организаторами на цене представленных моделей.

В голосовании представлены:

  • Toyota Land Cruiser 200
  • Honda CR-V
  • Jaguar XF
  • Audi A3
  • BMW X5
  • Volvo XC60
  • Land Rover Evoque
  • Porsche Cayenne
  • Infiniti Q50
  • Lexus RX 350
  • Volkswagen Touareg
  • Mercedes-Benz GLK 250
  • Subaru Forester
  • Toyota Corolla
  • Hyundai Solaris
  • Ford Focus
  • Opel Mokka
  • Peugeot 408
  • Mazda 3
  • Renault Duster
  • LADA Largus
  • Citroen C4
  • Nissan Juke
  • Kia Rio
  • Mitsubishi ASX
  • SKODA Octavia

#Новости#Рейтинги#Авторадио#Транспорт#Olga#Общество
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