4 августа вновь начнется отлов бездомных животных

Отлов безнадзорных домашних животных будет осуществляться на следующих территориях города Тюмени: ул. Станционная, ул. Мелиораторов, ул. Сидора Путилова, ул. Николая Чаплина, ул. Революции, ул. Федюнинского, ул. Пышминская, ул. Механизаторов, ул. Светлая, ул. Бабарынка, ул. Голышева, ул. Харьковская, ул. А. Пушкина, ул. Одесская, ул. Газовиков, проезд Шаимский, ул. Сосьвинская, ул. Щербакова, ул. Эрвье, 11 км Ялуторовского тракта, ДНТ «Мичуринец», жилой район Малый Тараскуль.
Заявление о необходимости отлова безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства города Тюмени по номеру факса: 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 11. Часы работы: понедельник — четверг с 8.45 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.
С 16 августа сообщения о необходимости отлова безнадзорных домашних животных или подбора падших домашних животных направляются в специализированную организацию по отлову, в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного либо в справочную службу администрации города Тюмени, сообщает департамент городского хозяйства города Тюмени.
Сообщение по отлову может быть подано в вышеперечисленные организации в рабочее время в устной или письменной формах посредством телефонной, факсимильной связи, почтового отправления, на личном приеме или в электронном виде.
Сообщение в справочную службу может быть подано круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, посредством телефонной связи.
Специализированная организация по отлову, телефон диспетчерской службы: 22-58-58;
Управа Центрального административного округа, телефон приемной: 62-20-24;
Управа Ленинского административного округа, телефон приемной: 20-63-75;
Управа Калининского административного округа, телефон приемной: 43-20-46;
Управа Восточного административного округа, телефон общего отдела: 51-02-84;
Администрация города Тюмени, телефон справочной службы: 45-15-20, 051.
В связи с участившимися звонками с просьбами найти потерявшееся домашнее животное департамент городского хозяйства призывает горожан не оставлять животных на дачных и загородных участках без присмотра.
Фото: http://egida.by