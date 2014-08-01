4 августа вновь начнется отлов бездомных животных

Заявление о необходимости отлова безнадзорных домашних животных можно подать в департамент городского хозяйства города Тюмени по номеру факса: 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28, каб. 11. Часы работы: понедельник — четверг с 8.45 до 18 часов, в пятницу — с 9 до 17 часов.