За сутки на дорогах погибли 7 человек

Как сообщает Госавтоинспекция региона, три жизни унесла дорожная авария, произошедшая в час ночи на 431 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander из города Березовский Свердловской области превысил безопасную скорость движения, вследствие чего автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем MAN. В результате происшествия погибли 64-летний водитель автомобиля Mitsubishi и его пассажиры, 31-летний мужчина и 29-летняя женщина.
Еще одна авария с трагическими последствиями произошла в Уватском районе около восьми часов утра на 146 километре автодороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» превысил безопасную скорость движения, потерял контроль над машиной, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, ударился в металлический отбойник, перевернулся, а после этого еще раз ударился об ограждение. За рулем «Лады» находился 18-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортом. В результате происшествия он погиб. Также 18-летний пассажир автомобиля получил травму шеи. По предварительным данным, молодые люди могли находиться в состоянии опьянения.
На 17 километре автодороги Тобольск — Ушарова съехал в кювет, опрокинулся и загорелся автомобиль Toyota Mark II. Тяжелейшие переломы позвоночника получили 30-летний водитель и 43-летний пассажир автомобиля. Переломы еще у 35-летней пассажирки «Тойоты».
В деревне Сизикова Исетского района 16-летний подросток на мопеде сбил на дороге 17-летнюю девушку, которая в результате происшествия получила рваную рану ноги.
В селе Болдырево Абатского района около 11 часов вечера столкнулись мопед «Альфа» и мотоцикл. 17-летний водитель мопеда погиб. Юноша жил в городе Сургуте, а в деревне гостил у родственников. Тяжелейшую травму головы, ушиб головного мозга и перелом костей голени со смещением получил 15-летний подросток, управлявший мотоциклом. Ушибами и ссадинами отделался 11-летний ребенок, пассажир мотоцикла.
В полночь на 56 километре автодороги Ишим — Бердюжье столкнулись Volvo S40 и тягач MAN с полуприцепом-автовозом. По предварительным данным, водитель Volvo, возможно, уснул за рулем. В автомобиле ехала семья: 25-летний отец, 24-летняя мама и их 3-летняя дочь. Водитель грузовика до последнего пытался уйти от столкновения, рискуя при этом собственным ценным грузом. Сделать этого полностью ему не удалось, но жизнь водителю и пассажирам легковушки дальнобойщик спас. В результате аварии мужчина и женщина получили травмы грудной клетки, у малышки — травма головы.
В областном центре около семи часов утра на Старом Тобольском тракте в районе поселка Антипино съехал в кювет, перевернулся и въехал в деревья автомобиль BMW 740. Погибли 27-летний молодой человек, находившийся за рулем, и 33-летний пассажир автомобиля. Еще один пассажир, 22-летний молодой человек, получил перелом бедра и травму головы. Права управления транспортом водитель не имел. По имеющейся информации, перед поездкой водитель и пассажиры употребляли спиртное. Автомобиль они взяли без ведома владельца, пока тот спал.
Около половины восьмого часа утра на пересечении улиц Мельникайте и Таймырской автомобилем Toyota сбит 17-летний велосипедист. По предварительным данным, подросток нарушил требования сигналов светофора. В результате аварии он получил травму головы и множественные ссадины.
Около полудня на перекрестке улиц Калинина и Карла Маркса в областном центре столкнулись два автомобиля «Лада»: «Приора» и «девятка». Очередность проезда перекрестка, по предварительным данным, нарушил водитель «Приоры». Травмы головы и ушибы в результате происшествия получили 19-летний водитель «девятки» и пассажиры, 41-летняя женщина и 13-летний мальчик.
В семь вечера на улице Широтной столкнулись «Лада» 15-й модели и Toyota после чего один из автомобилей откинуло на 72-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии женщина-пешеход получила черепно-мозговую травму, ушибы шеи и ссадины у 23-летних водителя и пассажира «Лады».
Фото Госавтоинспекции Тюменской области