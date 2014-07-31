За сутки на дорогах погибли 7 человек

Еще одна авария с трагическими последствиями произошла в Уватском районе около восьми часов утра на 146 километре автодороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» превысил безопасную скорость движения, потерял контроль над машиной, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, ударился в металлический отбойник, перевернулся, а после этого еще раз ударился об ограждение. За рулем «Лады» находился 18-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортом. В результате происшествия он погиб. Также 18-летний пассажир автомобиля получил травму шеи. По предварительным данным, молодые люди могли находиться в состоянии опьянения.