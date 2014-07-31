Водители не спешат платить штрафы в 30 и 50 тысяч рублей

Водителей будут проверять на дорогах, к нарушителям, которых неоднократно привлекали к административной ответственности, будут приезжать адресно. Кроме того, информации о неуплате штрафов могут быть направлены по месту жительства, работы или учебы неплательщиков.
Особое беспокойство Госавтоинспекции вызывает, что штрафы не торопятся оплачивать водители, отстраненные от управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Размер взысканий с таких нарушителей — 30 или 50 (при повторном совершении нарушения) тысяч рублей.
Целенаправленное мероприятие по привлечению к ответственности таких неплательщиков запланировано в Тобольске.
В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции уже составлено более 3100 материалов в отношении участников дорожного движения, не оплативших штрафы за нарушения дорожно-транспортной дисциплины в установленный срок. Неоплаченными на сегодняшний день остаются порядка 30% наложенных взысканий, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.