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Водители не спешат платить штрафы в 30 и 50 тысяч рублей

31 июля 2014, 17:29
Водителей, не оплативших штрафы, будут выявлять во время профилактического мероприятия «Должник» с 4 по 8 августа. Его проведут сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы.
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Тюмень

Водителей будут проверять на дорогах, к нарушителям, которых неоднократно привлекали к административной ответственности, будут приезжать адресно. Кроме того, информации о неуплате штрафов могут быть направлены по месту жительства, работы или учебы неплательщиков.

Особое беспокойство Госавтоинспекции вызывает, что штрафы не торопятся оплачивать водители, отстраненные от управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Размер взысканий с таких нарушителей — 30 или 50 (при повторном совершении нарушения) тысяч рублей.

Целенаправленное мероприятие по привлечению к ответственности таких неплательщиков запланировано в Тобольске.

В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции уже составлено более 3100 материалов в отношении участников дорожного движения, не оплативших штрафы за нарушения дорожно-транспортной дисциплины в установленный срок. Неоплаченными на сегодняшний день остаются порядка 30% наложенных взысканий, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

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