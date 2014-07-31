В Тюмени разработают мобильное приложение для сферы ЖКХ

Для жителей юга Тюменской области информатизация медицины началась с того, что пропала необходимость стоять в очереди в регистратуру поликлиники или ожидать ответа на звонок. На данный момент, в любое время и в любом месте пациент имеет доступ к записи на прием к врачу без ожидания: если в регистратуре не берут телефонную трубку — можно обратиться в единый центр записи по номеру 39-33-33; если в регистратуре огромная очередь — записаться можно с помощью инфокиоска; если не успел в рабочие часы — на сайте iris72.ru запись ведется круглые сутки; если под рукой нет компьютера, выходом будет мобильное приложение «Медицина 72». Единственным ограничением является наличие мобильного интернета, но и это сейчас не проблема. У многих он есть, к тому же в регионе развита сеть бесплатного wi-fi.
«Мы долго и скрупулезно работали над этим приложением, пытались сделать его максимально удобным и простым в использовании. В планах запустить аналогичные приложения для сферы образования и ЖКХ», — подчеркнул Александр Албычев.
Мобильное приложение «Медицина72»:
— позволяет сохранять свои данные, т. е. можно записаться к врачу, даже если вы не помните свой номер полиса, и его нет под рукой;
— дает возможность записывать своих родных и близких;
— сохраняет чаще всего используемые данные;
— сохраняет запись в календаре и напоминает о предстоящем приеме;
— содержит контактные данные поликлиник.
Разработчики уже получили массу отзывов, среди которых есть и критика и благодарности. Как отметил директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев, все замечания будут учтены в обновленной версии приложения, работа над которой уже ведется. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и продвижению проектов <РИО-Центр>.
Фото: 66.ru