В Тюмени разработают мобильное приложение для сферы ЖКХ

Для жителей юга Тюменской области информатизация медицины началась с того, что пропала необходимость стоять в очереди в регистратуру поликлиники или ожидать ответа на звонок. На данный момент, в любое время и в любом месте пациент имеет доступ к записи на прием к врачу без ожидания: если в регистратуре не берут телефонную трубку — можно обратиться в единый центр записи по номеру 39-33-33; если в регистратуре огромная очередь — записаться можно с помощью инфокиоска; если не успел в рабочие часы — на сайте iris72.ru запись ведется круглые сутки; если под рукой нет компьютера, выходом будет мобильное приложение «Медицина 72». Единственным ограничением является наличие мобильного интернета, но и это сейчас не проблема. У многих он есть, к тому же в регионе развита сеть бесплатного wi-fi.