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В Тюмени разработают мобильное приложение для сферы ЖКХ

31 июля 2014, 18:00
Уже более 2 тысяч человек скачали долгожданное мобильное приложение «Медицина72».
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Тюмень

Для жителей юга Тюменской области информатизация медицины началась с того, что пропала необходимость стоять в очереди в регистратуру поликлиники или ожидать ответа на звонок. На данный момент, в любое время и в любом месте пациент имеет доступ к записи на прием к врачу без ожидания: если в регистратуре не берут телефонную трубку — можно обратиться в единый центр записи по номеру 39-33-33; если в регистратуре огромная очередь — записаться можно с помощью инфокиоска; если не успел в рабочие часы — на сайте iris72.ru запись ведется круглые сутки; если под рукой нет компьютера, выходом будет мобильное приложение «Медицина 72». Единственным ограничением является наличие мобильного интернета, но и это сейчас не проблема. У многих он есть, к тому же в регионе развита сеть бесплатного wi-fi.

«Мы долго и скрупулезно работали над этим приложением, пытались сделать его максимально удобным и простым в использовании. В планах запустить аналогичные приложения для сферы образования и ЖКХ», — подчеркнул Александр Албычев.

Мобильное приложение «Медицина72»:

— позволяет сохранять свои данные, т. е. можно записаться к врачу, даже если вы не помните свой номер полиса, и его нет под рукой;

— дает возможность записывать своих родных и близких;

— сохраняет чаще всего используемые данные;

— сохраняет запись в календаре и напоминает о предстоящем приеме;

— содержит контактные данные поликлиник.

Разработчики уже получили массу отзывов, среди которых есть и критика и благодарности. Как отметил директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев, все замечания будут учтены в обновленной версии приложения, работа над которой уже ведется. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и продвижению проектов <РИО-Центр>.

Скачать приложение можно по ссылкам: для операционной системы Android и для iOS.

Фото: 66.ru

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