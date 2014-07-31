В Тюмени более 25 тысяч мигрантов обучат русскому языку

Чтобы получить сертификат на работу, мигранты должны будут правильно ответить на 16 из 40 вопросов по истории и основам законодательства России. Тест рассчитан на 2,5 часа. В аудиториях будут присутствовать наблюдатели и будет вестись видеонаблюдение. Сведения о прошедших тестирование будут вноситься в электронную базу данных Рособрнадзора. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) по дополнительному образованию Анжелу Должикову.