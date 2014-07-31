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В Тюмени более 25 тысяч мигрантов обучат русскому языку

31 июля 2014, 14:21
Около 40 тысяч мигрантов пройдут тестирование на территории Тюменской области в течение 2015 года. Русскому языку обучат 26 тысяч 168 иностранцев.
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Тюмень

Напомним, в России с 1 января 2015 года вводится обязательное тестирование для мигрантов, желающих получить разрешение на временное проживание или работу. Тестирование будет проводиться по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

Как сообщает УФМС по Тюменской области, после сдачи экзамена каждый мигрант получает сертификат о прохождении тестирования, срок его годности пять лет.

Чтобы получить сертификат на работу, мигранты должны будут правильно ответить на 16 из 40 вопросов по истории и основам законодательства России. Тест рассчитан на 2,5 часа. В аудиториях будут присутствовать наблюдатели и будет вестись видеонаблюдение. Сведения о прошедших тестирование будут вноситься в электронную базу данных Рособрнадзора. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова проректора Российского университета дружбы народов (РУДН) по дополнительному образованию Анжелу Должикову.

Требуемый уровень знания русского языка позволит получать разрешительные документы и пребывать на территории Российской Федерации, в частности Тюменской области на законных основаниях.

Фото: ridus.ru

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