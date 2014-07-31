Тюменский сантехник оказался мошенником. Он под видом оказания профессиональной помощи брал у пенсионеров деньги — от 3 до 150 тысяч рублей, а потом пропадал, не выполнив обещанной работы.
В июле 2014 года в отдел по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области поступила информация, что в Тюмени на территории отдела полиции № 7 появился мошенник, обманывающий пенсионеров.
«Оперативники установили, что ранее судимый за совершение тяжкого преступления 29-летний сантехник ЖКХ, работавший в районе улицы Самарцева и прекрасно знающий обслуживаемый контингент, ходил по квартирам пожилых людей. Под видом оказания сантехнических услуг брал с пенсионеров деньги и пропадал. В зависимости от обещанных услуг запрашиваемые мошенником суммы варьировались от 3 до 150 тысяч рублей. Жильцы, зная сантехника в лицо, терпеливо ждали выполнения обещанных работ и не спешили обращаться за помощью в полицию», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
На днях мошенник был задержан на автотрассе Омск-Тюмень. Он признал более десяти фактов своей преступной деятельности и дал по ним показания. Общая сумма причиненного сантехником ущерба составляет около 280 тысяч рублей, однако сотрудники полиции уверены, что на самом деле потерпевших пенсионеров больше.
В настоящее время по решению суда мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники продолжают мероприятия по установлению аналогичных фактов его преступной деятельности, а также причастности к совершению других преступлений. Граждане, пострадавшие от действий данного мужчины могут обращаться в дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по г. Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 7"А» либо по телефону 291–120.