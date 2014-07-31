Поссорился с соседом и запинал его до смерти

В Тюмени ссора двух соседей закончилась смертью одного из них. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
18 мая текущего года в одном из домов по улице Новоселова был обнаружен труп 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть потерпевшего насупила в результате травмы грудной клетки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Установить лиц, причастных к совершению преступления, в первые дни не удалось.
«В течение следующего месяца проводилась работа по установлению обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. В ходе опросов лиц, проживающих с потерпевшим в одном доме, следователю удалось установить личность человека, причастного к совершению преступления, — им оказался сосед потерпевшего 1973 года рождения», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
23 июля подозреваемый был задержан. В ходе допроса мужчина рассказал, что между ним и соседом произошла ссора, которая переросла в драку. Он нанес потерпевшему не менее 15 ударов ногами по телу и оставил того в его квартире, а сам поднялся к себе домой. В настоящее время тюменцу предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом.