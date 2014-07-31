Поссорился с соседом и запинал его до смерти

23 июля подозреваемый был задержан. В ходе допроса мужчина рассказал, что между ним и соседом произошла ссора, которая переросла в драку. Он нанес потерпевшему не менее 15 ударов ногами по телу и оставил того в его квартире, а сам поднялся к себе домой. В настоящее время тюменцу предъявлено обвинение, он находится под домашним арестом.