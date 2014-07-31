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Пока искали педофила, его жертва успела вырасти

31 июля 2014, 15:51
В Тюменской области установили местонахождение мужчины, который 9 лет назад надругался над маленькой девочкой. Оказалось, что объявленный в федеральный розыск педофил все это время жил по поддельным документам, а в 2013 году сел в тюрьму за убийство.

В Тюменской области установили местонахождение мужчины, который 9 лет назад надругался над маленькой девочкой. Оказалось, что объявленный в федеральный розыск педофил все это время жил по поддельным документам, а в 2013 году сел в тюрьму за убийство.

В июне 2005 года в одной из деревень Нижнетавдинского района местный житель 1958 года рождения совершил в отношении малолетней 10-летней девочки насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия. Личность злоумышленника была установлена сразу же. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Установить, где находится подозреваемый, не удалось. Мужчину объявили в федеральный розыск, а предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено.

«Благодаря тому, что база разыскиваемых лиц, причастных к совершению преступлений является общероссийской, а поиск осуществляется всеми без исключения правоохранительными органами, в июле 2014 года было установлено местонахождение подозреваемого в совершении данного преступления. Установлено, что подозреваемый после совершения преступления проживал по поддельным документам в Оренбургской области. В сентябре 2013 года он совершил убийство, за которое был осужден и приговорен к 9,5 годам лишения свободы», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Мужчина этапирован в Тюмень. Расследование уголовного дела продолжается, проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения. Кроме того, отрабатывается причастность подозреваемого к совершению иных преступлений.

#Новости#Сексуальное насилие#Тюменская область#Педофилия#Таня#Общество
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