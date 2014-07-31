Пока искали педофила, его жертва успела вырасти

«Благодаря тому, что база разыскиваемых лиц, причастных к совершению преступлений является общероссийской, а поиск осуществляется всеми без исключения правоохранительными органами, в июле 2014 года было установлено местонахождение подозреваемого в совершении данного преступления. Установлено, что подозреваемый после совершения преступления проживал по поддельным документам в Оренбургской области. В сентябре 2013 года он совершил убийство, за которое был осужден и приговорен к 9,5 годам лишения свободы», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.