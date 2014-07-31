Погостили, ушли, вернулись с битой

В ночь на вторник в отдел полиции № 1 поступило сообщение о совершенном в одном из домов областного центра разбое. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции выяснили, что за несколько часов до случившегося в гостях у хозяина квартиры были трое мужчин. Двое из них ушли домой, но через некоторое время вернулись с битой, чтобы ограбить товарищей.