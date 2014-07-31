Погостили, ушли, вернулись с битой

В ночь на вторник в отдел полиции № 1 поступило сообщение о совершенном в одном из домов областного центра разбое. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции выяснили, что за несколько часов до случившегося в гостях у хозяина квартиры были трое мужчин. Двое из них ушли домой, но через некоторое время вернулись с битой, чтобы ограбить товарищей.
Дверь им открыл оставшийся гость — за свою доверчивость он получил битой по голове. Кроме того, злоумышленники забрали у мужчины сотовый телефон и серебряный браслет на общую сумму 15 тысяч рублей. Хозяин квартиры лишился оргтехники и строительных инструментов стоимостью более 44 тысяч рублей.
Вскоре преступники были установлены и задержаны. Как оказалось, один из них — безработный 25-летний тюменец — был ранее судим за аналогичное преступление. Его подельник — 38-летний безработный мужчина — привлекался к уголовной ответственности за кражу. По факту совершенного разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.