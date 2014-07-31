Новый «Импульс «ЮТэйр» — курс на повышение эффективности

Выступая на заседании Правления, генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов отметил: «Тенденция к снижению ключевых экономических показателей позволяет прогнозировать негативный сценарий динамики пассажирского спроса в среднесрочной перспективе. Уже сегодня эксперты отмечают существенное ухудшение качественных характеристик бизнеса пассажирских авиаперевозок среди российских авиакомпаний. На фоне инерционного роста абсолютных показателей в первом полугодии 2014 г. серьезно снизился средний тариф и один из главных критериев результативности отрасли — доход на выполненный кресло-километр (RASK). Во втором квартале такое снижение в процентах к аналогичному периоду прошлого года достигло двузначных значений».
Своевременно реагируя на изменения рыночной конъюнктуры, Группа «ЮТэйр» приступает к реализации программы по повышению эффективности деятельности компании и оптимизации корпоративной структуры «Импульс».
Программа включает в себя мероприятия по оптимизации маршрутной сети, наземного и технического обслуживания воздушных судов (ВС), уменьшению времени обслуживания пассажиров, снижению времени оборота ВС, автоматизации процессов планирования и выполнения ТОиР. Значительные силы будут брошены на улучшение эффективности текущих каналов продаж и использование новых альтернативных методов реализации услуг (NDC). С точки зрения предлагаемого пассажирам продукта фокус будет смещен в сторону сегмента бюджетных перевозок.
По словам Андрея Мартиросова, программа «Импульс» — результат анализа лучших мировых практик авиационной индустрии, таких как программа SCORE, успешно реализуемая в настоящее время концерном Lufthansa и нацеленная на увеличение прибыли на 1,5 млрд. евро к 2015 г., программа TRANSFORM авиакомпаний KLM/AIR FRANCE, аналогичные программы авиакомпании DELTA и других авиаперевозчиков США. «Импульс» затронет все основные подразделения компании. Реформы начнутся сверху. В качестве немедленных мер будут реализованы следующие инициативы: минимум на 30% сокращено количество заместителей генерального директора и другого управленческого персонала, произведен полный отказ от использования персональных служебных автомобилей. Значительное число дочерних и зависимых обществ группы, а именно компании по техническому обслуживанию, представительства и компании, осуществляющие прочие виды деятельности, будут ликвидированы, либо реструктуризированы.
По предварительным оценкам, реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой «Импульс», позволит сократить производственные расходы Группы «ЮТэйр» на 5 млрд рублей в год.