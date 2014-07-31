Новый «Импульс «ЮТэйр» — курс на повышение эффективности

По словам Андрея Мартиросова, программа «Импульс» — результат анализа лучших мировых практик авиационной индустрии, таких как программа SCORE, успешно реализуемая в настоящее время концерном Lufthansa и нацеленная на увеличение прибыли на 1,5 млрд. евро к 2015 г., программа TRANSFORM авиакомпаний KLM/AIR FRANCE, аналогичные программы авиакомпании DELTA и других авиаперевозчиков США. «Импульс» затронет все основные подразделения компании. Реформы начнутся сверху. В качестве немедленных мер будут реализованы следующие инициативы: минимум на 30% сокращено количество заместителей генерального директора и другого управленческого персонала, произведен полный отказ от использования персональных служебных автомобилей. Значительное число дочерних и зависимых обществ группы, а именно компании по техническому обслуживанию, представительства и компании, осуществляющие прочие виды деятельности, будут ликвидированы, либо реструктуризированы.