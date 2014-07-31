Наталья Шевчик: Мы не оставим украинцев в беде

«Мы никого не оставим в беде, сделаем все, чтобы ваше пребывание на Тюменской земле было комфортным. Максимальную помощь и содействие мы окажем тем гражданам, которые захотят устроиться на работу», — подчеркнула в завершении беседы Наталья Шевчик.