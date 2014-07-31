Наталья Шевчик: Мы не оставим украинцев в беде

Напомним, накануне в Тюмень из Ростовской области прибыло 135 граждан Украины, вынужденно покинувших территорию своей страны. Среди них 43 ребенка.
В пункте временного размещения с прибывшими гражданами Украины работали представители социальных структур и ведомств: департаментов здравоохранения, социального развития, федеральной миграционной службы, работники системы образования и службы занятости региона. Украинцам разъяснили вопросы медицинского обеспечения, безопасности жизнедеятельности и обеспечения услуг связи проживающих.
Заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба познакомил собравшихся с государственной программой «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
Участник государственной программы и члены его семьи имеют право на получение гарантий и мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, на уплату госпошлины и получению пособия по обустройству.
А вот уже за счет средств областного бюджета для стимулирования переселения соотечественников в сельские территории предусмотрены дополнительные меры поддержки. Среди которых частичное возмещение расходов по временному жилью, единовременная выплата для организации и обустройства личного подсобного хозяйства и частичная компенсация расходов участникам госпрограммы на оказание медпомощи.
Начальник УФМС России по Тюменской области Олег Ростовцев разъяснил порядок оформления документов, регистрации и дальнейшего пребывания на территории Тюменской области. Глава администрации Упоровского муниципального района Леонид Сауков ознакомил украинских граждан с перспективой работы на территории района и рассказал об имеющихся на сегодняшний день вакансиях.
Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик подробно рассказала о перспективах развития сельского хозяйства в регионе и преимуществах работы в районах.
«Мы никого не оставим в беде, сделаем все, чтобы ваше пребывание на Тюменской земле было комфортным. Максимальную помощь и содействие мы окажем тем гражданам, которые захотят устроиться на работу», — подчеркнула в завершении беседы Наталья Шевчик.
В ближайшие дни для украинцев организуют встречу с потенциальными работодателями.