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Наталья Шевчик: Мы не оставим украинцев в беде

31 июля 2014, 12:30
Представители оперативного штаба, занимающиеся вопросами приема и оказания помощи гражданам Украины, встретились с беженцами в Упоровском районе.
Сюжет
Тюмень

Напомним, накануне в Тюмень из Ростовской области прибыло 135 граждан Украины, вынужденно покинувших территорию своей страны. Среди них 43 ребенка.

В пункте временного размещения с прибывшими гражданами Украины работали представители социальных структур и ведомств: департаментов здравоохранения, социального развития, федеральной миграционной службы, работники системы образования и службы занятости региона. Украинцам разъяснили вопросы медицинского обеспечения, безопасности жизнедеятельности и обеспечения услуг связи проживающих.

Заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба познакомил собравшихся с государственной программой «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Участник государственной программы и члены его семьи имеют право на получение гарантий и мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, на уплату госпошлины и получению пособия по обустройству.

А вот уже за счет средств областного бюджета для стимулирования переселения соотечественников в сельские территории предусмотрены дополнительные меры поддержки. Среди которых частичное возмещение расходов по временному жилью, единовременная выплата для организации и обустройства личного подсобного хозяйства и частичная компенсация расходов участникам госпрограммы на оказание медпомощи.

Начальник УФМС России по Тюменской области Олег Ростовцев разъяснил порядок оформления документов, регистрации и дальнейшего пребывания на территории Тюменской области. Глава администрации Упоровского муниципального района Леонид Сауков ознакомил украинских граждан с перспективой работы на территории района и рассказал об имеющихся на сегодняшний день вакансиях.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик подробно рассказала о перспективах развития сельского хозяйства в регионе и преимуществах работы в районах.

«Мы никого не оставим в беде, сделаем все, чтобы ваше пребывание на Тюменской земле было комфортным. Максимальную помощь и содействие мы окажем тем гражданам, которые захотят устроиться на работу», — подчеркнула в завершении беседы Наталья Шевчик.

В ближайшие дни для украинцев организуют встречу с потенциальными работодателями.

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