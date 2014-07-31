Количество «пьяных» аварий в Тюмени увеличилось на 60%

Как сообщают в Госавтоинспекции города, тема мероприятия выбрана неспроста, только за 1 полугодие 2014 года на территории областного центра произошло 57 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых травмы различной степени тяжести получили 94 человека, один погиб. Настораживает тот факт, что количество «пьяных» ДТП увеличилось более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, несмотря на ужесточение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.