Количество «пьяных» аварий в Тюмени увеличилось на 60%

Как сообщают в Госавтоинспекции города, тема мероприятия выбрана неспроста, только за 1 полугодие 2014 года на территории областного центра произошло 57 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых травмы различной степени тяжести получили 94 человека, один погиб. Настораживает тот факт, что количество «пьяных» ДТП увеличилось более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, несмотря на ужесточение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Волонтеры из центра внешкольной работы «Дзержинец» распространят среди водителей памятки по безопасности дорожного движения и календарики «За руль — с трезвой головой!». Также, ребята встанут вдоль проезжей части с плакатами в руках, призывающими к соблюдению правил дорожного движения. Мероприятие пройдет в центре города — на пересечении улиц Мориса Тореза и Республики, это очень оживленный перекресток и акция в этом месте будет заметной для многих тюменцев.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными в ситуациях, когда вы видите человека с явными признаками опьянения, садящегося за руль. Проявите гражданский долг — примите меры, чтобы его остановить, позвоните в полицию по телефону 02 или в дежурную часть ГИБДД — 794–610.