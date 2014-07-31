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Количество «пьяных» аварий в Тюмени увеличилось на 60%

31 июля 2014, 10:41
В областной столице 31 июля пройдет флешмоб, призывающий водителей не садится за руль в нетрезвом состоянии. Мероприятие пройдет в рамках социальной кампании «За руль — с трезвой головой!», проводимой на территории Тюмени с 17 июля по 17 августа.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают в Госавтоинспекции города, тема мероприятия выбрана неспроста, только за 1 полугодие 2014 года на территории областного центра произошло 57 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых травмы различной степени тяжести получили 94 человека, один погиб. Настораживает тот факт, что количество «пьяных» ДТП увеличилось более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, несмотря на ужесточение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Волонтеры из центра внешкольной работы «Дзержинец» распространят среди водителей памятки по безопасности дорожного движения и календарики «За руль — с трезвой головой!». Также, ребята встанут вдоль проезжей части с плакатами в руках, призывающими к соблюдению правил дорожного движения. Мероприятие пройдет в центре города — на пересечении улиц Мориса Тореза и Республики, это очень оживленный перекресток и акция в этом месте будет заметной для многих тюменцев.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными в ситуациях, когда вы видите человека с явными признаками опьянения, садящегося за руль. Проявите гражданский долг — примите меры, чтобы его остановить, позвоните в полицию по телефону 02 или в дежурную часть ГИБДД — 794–610.

#Новости#Алкоголь#Флешмоб#Тюмень#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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